Squid Game: La sfida è un ritratto inquietante della società contemporanea

Stephen Lambert, Tim Harcourt e John Hay sono i produttori esecutivi di Squid Game: La sfida, show in 10 episodi ispirato all'omonima serie coreana, diventata presto uno dei titoli di punta di Netflix. Rilasciati in streaming in tre momenti diversi - i primi cinque il 22 novembre, gli altri quattro il 29 novembre e quello finale, in cui scopriremo il vincitore, il 6 dicembre -, a differenza della serie di Hwang Dong-hyuk ci troviamo di fronte a un puro prodotto di intrattenimento, che non muove nessuna critica al sistema capitalista, come invece fa il racconto di finzione. Anzi.

Squid Game: La sfida, un'immagine del reality Netflix ispirato alla serie

Nel suo cercare di ricreare l'atmosfera della serie in un reality, Squid Game: La sfida diventa, più o meno volontariamente, una sorta di esperimento sociale, uno specchio della nostra società. Essendo un prodotto commerciale, mette in campo tutti gli aspetti peggiori del capitalismo. I 456 concorrenti, che si contendono un premio di 4,56 milioni di dollari, sono infatti presto selezionati dal gioco stesso, a prescindere dalle loro abilità. Vediamo infatti come vengano immediatamente premiati i concorrenti più telegenici, quelli che offrono spunti narrativi, o diventano presto la "linea comica", come direbbero in Boris - La serie.

Tra i vari partecipanti c'è anche un concorrente italiano, Lorenzo Nobilio, ex modello di 26 anni, che si è trasferito a Londra, in Inghilterra, dove lo show è stato girato a inizio 2023, nei Cardington Studios di Bedford. Lui è uno di quelli benedetti dalle telecamere, che è riuscito a ritagliarsi uno spazio in cui farsi notare. Nella nostra intervista, i produttori esecutivi ci hanno detto subito che: "Questo è un gioco che mette alla prova la natura umana. La sfida per noi è stata trasformarla in uno show senza una sceneggiatura."

Squid Game: La sfida: intervista ai produttori esecutivi

Se da piccoli vi divertivate con Giochi senza frontiere, in cui una squadra cerca di vincere, sappiate che qui è l'individualismo a essere esaltato. Ognuno da per sé. Stephen Lambert ne è consapevole: "Proprio come nella serie, questo show è immaginato come un ambiente in cui mettere le persone sotto pressione. È interessante vedere come si comportano tra di loro le persone quando sono sottoposte a forti pressioni, in una situazione molto competitiva. Succede anche nella vita reale. Abbiamo visto ogni tipo di comportamento: persone molto egoiste, competitive, ma ci sono state anche diverse occasioni in cui i concorrenti si sono sostenuti e aiutati a vicenda. Il gioco riflette il mondo reale."

Quindi, come dice uno dei concorrenti all'inizio, che punta sulla propria forza, l'empatia è una debolezza quando si vuole vincere? Sempre secondo Lambert: "Può essere entrambe le cose: devi essere duro per vincere il gioco, ma c'è sempre il rischio che le persone facciano affidamento su di te, come si vede negli episodi. Quindi se sei troppo altruista rischi di perdere, ma allo stesso tempo, se mostri empatia, se trovi l'aiuto degli altri, puoi sopravvivere."

Squid Game: La sfida: le regole

Squid Game: La sfida vede 456 concorrenti provenienti da ogni paese del mondo sfidarsi per vincere un premio totale di 4,56 milioni di dollari. Ogni concorrente vale 10mila dollari: quindi ogni volta che una persona viene eliminata il montepremi aumenta. Le regole di Squid Game: La sfida, ovviamente, a differenza della serie coreana, in cui chi viene eliminato muore, non prevede l'uccisione dei concorrenti. Li vediamo però comunque accasciarsi a terra quando hanno perso, con una sacchetta di inchiostro nero che esplode sul loro petto, a simboleggiare che sono stati eliminati.

Squid Game - La sfida, capitalismo vs umanità nel controverso reality show Netflix

Squid Game: La sfida, un'immagine del reality Netflix ispirato alla serie

Una sfida per i produttori esecutivi era quindi rendere comunque appassionante un gioco dove in ballo non c'è la vita o la morte: "Gli spettatori sono sempre più interessati a vedere persone impegnate in lavori che le mettono sotto pressione. Sarebbe noioso guardare un bibliotecario, ma se vedi un dottore che cerca di salvare la vita di qualcuno in un pronto soccorso c'è il dramma, è una questione di vita o di morte, quindi ti prende. Questo è un gioco che mima le situazioni di vita o morte", ci ha detto sempre Lambert.

Squid Game: La sfida: i concorrenti

Squid Game: La sfida, un'immagine del reality Netflix ispirato alla serie

Come sono stati selezionati i concorrenti di Squid Game: La sfida? Ce lo ha detto Tim Harcourt: "Volevamo ricreare un microcosmo composto da tante persone diverse. Volevamo età diverse, concorrenti con esperienze differenti e provenienti da paesi distanti. Volevamo che si creassero interazioni e alleanze. Non cercavamo una cosa in particolare, ma i concorrenti dovevano essere fisicamente in grado di partecipare ai giochi. Alcune persone sono introverse, altre estroverse, alcuni sono lupi solitari, che preferiscono giocare per conto loro, altri allearsi. Non sapevamo quali sarebbero state le caratteristiche che avrebbero portato alla vittoria. E anche dopo aver realizzato lo show è difficile dirlo."

John Hay aggiunge: "La cosa bella è che molte persone hanno dimostrato di avere un carattere complesso. Si sono presentate come una cosa, ma poi hanno tirato fuori altri aspetti durante il gioco. È ciò che rende interessante questo show."

Squid Game: La sfida: i nuovi giochi

Squid Game: La sfida, un'immagine del reality Netflix ispirato alla serie

Chi ha visto la serie coreana Squid Game (recensione qui) sa che alcuni giochi sono diventati iconici: la bambola assassina di quello che noi chiamiamo Un, due, tre, stella è infatti la prima prova che i veri concorrenti devono affrontare. C'è anche quella del biscotto di caramello a forma di cerchio, triangolo, stella, o quadrato. Però, per non essere ripetitivi, ci sono anche nuovi giochi in Squid Game: La sfida. Tim Harcourt ci spiega come sono stati creati: "Tutti i giochi presenti nella serie sono ispirati a giochi d'infanzia. Quindi per i nuovi giochi che abbiamo ideato non siamo andati troppo lontani da questa idea originale. La cosa interessante è che questo istinto di sopravvivenza, di competizione, ci viene instillato fin dall'infanzia, proprio con questi giochi. I bambini quando giocano possono essere brutali, cattivi. Ci siamo ispirati sempre ai giochi che si facevano in cortile."

Squid Game: La sfida: nuove stagioni in arrivo?

Questo show potenzialmente potrebbe andare avanti all'infinito. Stanno quindi pensando almeno a un altro ciclo di nuovi episodi? Squid Game: La sfida avrà nuove stagioni? Lambert dice sibillino: "Abbiamo grandi piani: ma Netflix lo dirà quando vorrà. Per capire se potremo andare avanti però bisogna vedere se il pubblico amerà questo show tanto quanto noi."