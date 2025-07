Squid Game: La Sfida 3, Netflix annuncia il rinnovo dello show

La seconda stagione di Squid Game: La Sfida, come rivelato da un teaser condiviso online, debutterà su Netflix il 4 novembre. I portavoce della piattaforma di streaming hanno colto inoltre l'occasione di annunciare il rinnovo del programma per un terzo gruppo di episodi.

Il ritorno del progetto ispirato a Squid Game

Studio Lambert di All3Media e The Garden di ITV sono coinvolti nella produzione dello show in cui i concorrenti cercano di conquistare uno dei montepremi più alti di sempre mettendosi alla prova con delle sfide complicate e che faranno emergere e spezzare alleanze e legami.

Squid Game: La sfida aveva debuttato nel 2023 il 22 novembre, con il lancio dei primi cinque episodi. La strategia di Netflix proponeva poi la distribuzione di altre quattro puntate una settimana dopo e del finale condiviso online il 6 dicembre.

Lo show era riuscito ad arrivare a quota 271 milioni di visualizzazioni nei primi sei mesi del 2024.

Il teaser della seconda stagione ha anticipato che i concorrenti saranno impegnati in nuovi giochi che sono apparsi nella serie coreana che si è conclusa con il terzo capitolo della storia.

Ecco il video:



Cosa accade in Squid Game: La Sfida

Negli episodi del programma televisivo prodotto per Netflix un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

L'appuntamento con i nuovi episodi è quindi stato fissato al mese di novembre e non resta che attendere per scoprire chi si aggiudicherà la considerevole cifra in palio.