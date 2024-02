Squid Game: David Fincher starebbe 'silenziosamente' lavorando al remake americano per Netflix

Netflix e David Fincher farebbero ancora coppia fissa per questo remake della celebre serie coreana

Ricorderete la notizia secondo cui Netflix avrebbe messo in cantiere il remake americano di Squid Game affidando il compito a David Fincher? Ebbene, sembrerebbe che il regista stia "silenziosamente" continuando a lavorare al progetto, che molto probabilmente verrà realizzato.

L'anno scorso, Sneider aveva riferito, tramite il suo podcast Hot Mic, che Netflix voleva disperatamente che Fincher dirigesse un remake di Squid Game e che lo streamer voleva buttarsi su questo progetto "a tutti i costi", secondo le sue fonti.

Poi, sempre tramite Sneider, abbiamo saputo che Fincher aveva accettato di dirigere il progetto. È stato uno sviluppo piuttosto strano. È un'accoppiata a dir poco strana, ma potrebbe funzionare per il fatto che, come molti dei migliori film di Fincher, Squid Game tratta tanto la violenza psicologica quanto quella fisica.

Lo scorso ottobre Production Weekly ha pubblicato un articolo che citava il remake americano di Squid Game e indicava Fincher come produttore. Non è stato menzionato alcun regista. Sembra quindi che il progetto sia in corso.

Fincher non è nuovo ai remake

Fincher ha già lavorato in passato ad alcuni remake: ha diretto la versione statunitense del popolarissimo film/romanzo svedese Millennium - Uomini che odiano le donne, che si è rivelato un ottimo adattamento. Un paio di anni fa, invece, ha tentato di realizzare il remake di Strangers on a Train di Hitchcock con Ben Affleck, ma il progetto è stato accantonato.

In tutto ciò, Netflix ha anche pubblicato una piccola anteprima di Squid Game 2, che arriverà in streaming nel corso del 2024.