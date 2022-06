Squid Game 2 sta per arrivare su Netflix ma i fan non hanno apprezzato l'introduzione di Cheol-Su

Considerato uno dei migliori show targati Netflix in assoluto, la serie Squid Game del creatore Hwang Dong-hyuk ha catturato lo zeitgest della cultura pop del momento: l'annuncio della seconda stagione, d'altro canto, ha separato i fan e sembra che alcuni non abbiano affatto apprezzato l'introduzione del nuovo personaggio chiamato Cheol-su.

Il profilo Twitter ufficiale di Squid Game ha recentemente diffuso una nuova grafica promozionale per annunciare l'uscita della seconda stagione. Anche Hwang Dong-hyuk ha rilasciato una dichiarazione in cui ha descritto quello che accadrà negli episodi a venire.

Presumibilmente, l'occhio che possiamo vedere nell'immagine dell'annuncio della seconda stagione appartiene al misterioso Cheol-su, il "fidanzato" della minacciosa bambola della prima stagione chiamata Young-hee. Per i fan, una coppia di bambole che distrugge l'umanità suona come una presa in giro e non tutti sono contenti della potenziale storia d'amore tra Young-hee e Cheol-su.

A questo proposito, l'utente "moon_awoken" ha fornito la seguente risposta: "Una bambola del cazzo è riuscita a trovare un fidanzato prima di me, sono proprio incazzato." Alcuni hanno definito Squid Game come il miglior spettacolo di Netflix, specialmente per le tematiche trattate, e questo rende il prossimo tweet dell'utente "Palladiium" ancora più interessante: "Sono così felice che questo show anticapitalista avrà una seconda stagione, immagino che sia perché c'è ancora molto da raccontare e non perché farà un sacco di soldi."