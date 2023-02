Squid Game, concorrenti si scagliano contro il reality: "Crudele e truccato"

Si riaccende la polemica intorno a Squid Game: The Challenge , reality show basato su una delle serie più viste e discusse del panorama Netflix . Diversi concorrenti si sono lamentati, in forma anonima, del trattamento ricevuto sul set e di come il reality fosse totalmente truccato .

"Senza dubbio l'esperienza più crudele e difficile che abbiamo mai affrontato. Eravamo trattati come se fossimo in una corsa di cavalli. Ci trattavano come animali mentre lì fuori si gelava e la corsa era totalmente truccata" hanno dichiarato diversi concorrenti ai microfoni di Rolling Stone.

Un altro concorrente, sempre in forma anonima, ha dichiarato: "Tutto il tormento e i traumi che abbiamo dovuto soffrire non valgono assolutamente la pena. C'era incompetenza e disorganizzazione totale, forse non avrebbero dovuto realizzare questo reality".

Squid Game 2: la seconda stagione della serie Netflix è stata confermata

Non è la prima volta che vengono fatte dichiarazioni questo tipo, ma in passato la produzione ha voluto smentire il tutto, soprattutto le accuse secondo cui diversi concorrenti avrebbero rischiato l'assideramento per via delle temperature gelide sul set. Con 456 concorrenti provenienti da tutto il mondo e un premio in denaro di 4,56 milioni di dollari, il format ricrea le versioni reali dei giochi visti in Squid Game, ovviamente senza le tragiche conclusioni.