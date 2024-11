Squid Game, l'autore svela perché la serie Netflix si concluderà con la terza stagione

Come annunciato già da tempo, la serie coreana dei record si concluderà alla fine della terza stagione già confermata, e c'è una ragione

Squid Game si sta preparando per il grande ritorno su Netflix alla fine di quest'anno, e il creatore che sta dietro a tutto questo ha spiegato perché la serie si concluderà con la terza stagione l'anno prossimo.

All'inizio dell'estate è stato annunciato a sorpresa che non solo la seconda stagione di Squid Game sarebbe arrivata su Netflix a dicembre, ma anche che sarebbe tornata per una terza e ultima stagione l'anno prossimo. La decisione di terminare la serie all'apice della sua popolarità è una mossa che ha destato sorpresa, ma il creatore dello show ha spiegato che la decisione è stata presa perché sembrava la più naturale possibile.

La seconda stagione di Squid Game debutterà a dicembre e, durante l'evento di premiazione For Your Consideration tenutosi nel fine settimana, l'Hollywood Reporter ha chiesto a Hwang Dong-hyuk di spiegare la decisione di concludere la storia dopo tre stagioni.

Dopo aver aggiornato tutti sugli episodi finali - l'autore avrebbe "quasi finito la parte di editing della terza stagione" - Dong-hyuk ha spiegato che la fine della storia gli è sembrata naturale al termine della terza stagione e che non ritiene che ci siano altre storie da raccontare in quel mondo.

Squid Game 2 sta per arrivare su Netflix ma i fan non hanno apprezzato l'introduzione di Cheol-Su

Quando gli è stato chiesto di tornare dopo il successo mondiale della prima stagione, Dong-hyuk ha parlato di tutta la pressione che ha provato nel farlo: "Ovviamente ho sentito una certa pressione perché sapevo che c'era un'enorme attesa tra il pubblico, e onestamente quando stavo creando la prima stagione non avevo pianificato nei dettagli che ce ne sarebbe stata una seconda", ha dichiarato Hwang. Ma ha fatto notare che, anche con questa pressione, aveva un'idea su come continuare la storia di Gi-hun.

"Tuttavia, avevo un'idea di quale storia avrei raccontato se avessi continuato; pensavo già che sarebbe stata la storia di Gi-hun che tornava per porre fine al gioco". Dong-hyuk ha poi sottolineato che "per tutta la seconda e la terza stagione, si tratterà proprio del viaggio di Gi-hun che seguirete, sia fisicamente che emotivamente". Ma per quanto riguarda la terza e ultima stagione, la storia di Gi-Hun raggiungerà la sua naturale conclusione.