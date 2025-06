Squid Game 3: il trailer presentato durante il TUDUM ci ricorda che per tutti i giochi arriva una fine

Squid Game 3 sta per debuttare su Netflix con la sua ultima stagione. In attesa che i nuovi episodi arrivino sulla piattaforma - il 27 giugno -, durante il TUDUM è stato mostrato il trailer della terza stagione.

Presentato sul palco del TUDUM da alcuni dei protagonisti della serie coreana che ha infranto ogni record di visualizzazione, il video ha replicato quanto appena svelato dai suoi protagonisti in diretta su Netflix: proprio mentre Gi-hun deciderà di porre fine a tutto, Front Man farà cominciare il gioco finale. Ma, tanto nella realtà quanto nel mondo creato da Squid Game, tutti i giochi prima o poi giungono a una conclusione.

Cosa vedremo in Squid Game 3

La seconda stagione si era chiusa con la fallita ribellione di Gi-hun contro Front Man (Lee Byung-hun) e con la morte del suo amico Jung-bae (Lee Seo-hwan). All'inizio della terza stagione, il protagonista dovrà affrontare le conseguenze emotive di quella perdita. Dovrà anche mettersi alla prova con nuovi pericoli, come il Front Man, infiltrato come Giocatore 001.

"Gi-hun attraverserà un'evoluzione molto marcata nel corso della stagione", ha anticipato Hwang, il creatore della serie. "Ma anche Myung-gi (Im Si-wan), il padre del bambino, vivrà un cambiamento profondo. Sarà un altro arco narrativo chiave della storia".

Nel teaser trailer di Squid Game 3 precedentemente diffuso, due elementi più di altri avevano già attirato l'attenzione del pubblico: uno era il ritorno delle inquietanti guardie in tuta rosa. Trasportavano una scatola nera, al cui interno si trovava proprio Gi-hun, in fase di risveglio. Proprio mentre gli spettatori vengono proiettati all'inizio di un nuovo gioco: quello finale.

L'altro elemento a creare dibattito è stato un pianto di neonato, che ha lasciato intuire un possibile parto imminente per il personaggio di Jun-hee (Jo Yu-ri), sebbene non sia chiaro se ciò avverrà all'interno o all'esterno dei giochi. "Quel bambino sarà centrale nella stagione finale", ha confermato Hwang. "Non sarà importante solo per Jun-hee, ma anche per il destino di molti altri personaggi. Sarà un punto focale".

Quali giocatori torneranno nella stagione 3?

Nel terzo capitolo della serie ritroveremo il Front Man, il detective Hwang Jun-ho, i giocatori Myung-gi (333), Dae-ho (388), Hyun-ju (120), Yong-sik (007), Geum-ja (149), Jun-hee (222), Min-su (125), Nam-gyu (124) e la guardia rosa No-eul.