Squid Game 3, nel final trailer comincia lo scontro decisivo del Giocatore 456 e Front Man

Netflix svela le ultime immagini della terza e conclusiva stagione della serie coreana più seguita di sempre. Ritorni, misteri e una nuova missione per il giocatore 456.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Squid Game 3 chiuderà la saga con un finale che già si preannuncia mozzafiato. Tutta "colpa" dell'ultimo trailer appena rilasciato da Netflix che riporta in scena Seong Gi-hun, ovvero il giocatore 456, pronto a rientrare nel gioco più crudele e simbolico della TV contemporanea. Ma stavolta l'obiettivo non sarà solo sopravvivere: è cambiare le regole, o distruggerle una volta per tutte.

Il ritorno di Gi-hun in Squid Game 3 e il mistero della sua scelta

Lee Jung-jae (giocatore 456) in Squid Game

Nel trailer finale, il giocatore 456 riflette sul proprio destino: perché tornare nel gioco dopo aver vinto? Le immagini mostrano Gi-hun (Lee Jung-jae)risvegliarsi dentro una gigantesca scatola nera, identica a quelle usate come bare nelle edizioni precedenti del gioco. Il suo sguardo, spaventato ma determinato, apre a nuovi interrogativi: vuole smantellare il sistema dall'interno o salvare chi è ancora in trappola?

Nuove sfide e vecchie conoscenze in Squid Game 3

Squid Game 3

La Squid Game 3 riparte dal cliffhanger della seconda: il Front Man è ancora in gioco, stavolta con una nuova identità e un piano che nessuno conosce davvero. Tornano anche il detective Hwang Jun-ho e numerosi ex giocatori: Myung-gi, Dae-ho, Hyun-ju, Yong-sik, Geum-ja, Jun-hee, Min-su e Nam-gyu.

Cosa aspettarci quindi? Sicuramente un mix esplosivo di vendette personali, alleanze fragili e nuove prove mortali, tra cui una corda per saltare letale e una misteriosa macchina gigante che distribuisce sfere colorate.

Cresce l'attesa per il gran finale

Netflix promette una chiusura epica per la serie che ha ridefinito il concetto di thriller distopico. Le ultime immagini del trailer, con il pianto di un neonato fuori campo, lasciano intuire che anche la storyline di Jun-hee (Jo Yu-ri) avrà un ruolo centrale. Il tema della vita che continua, persino nell'orrore, potrebbe essere il messaggio più potente di questa stagione finale.

Ma Gi-hun riuscirà a fermare i giochi, o diventerà lui stesso parte dell'ingranaggio? Lo scopriremo il 27 giugno.