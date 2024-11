Squid Game 2, il trailer svela i nuovi giochi della seconda stagione

Netflix ha diffuso in streaming un nuovo trailer per la seconda stagione di Squid Game, che svela nuove terrificanti sfide mortali nel colorato gioco della morte che farà di nuovo da sfondo alle vicende dei protagonisti.

Nella seconda stagione della serie coreana di successo, che verrà diffusa in streaming in anteprima il 26 dicembre, il vincitore della passata edizione, il Giocatore 456 (interpretato da Lee Jung-jae) torna alla sadica competizione per porre fine allo Squid Game e salvare altre vite.

Tornato all'interno, cerca di allenare gli altri 455 partecipanti in un round fatale di Red Light, Green Light - ma i suoi appelli vengono ignorati mentre i proiettili cominciano a volare all'impazzata. Il filmato vede 456 e co. combattere contro le guardie e cercare di sopravvivere a nuove sfide mortali.

Lee sarà ancora il protagonista della seconda stagione di Squid Game insieme ai membri del cast che ritornano Wi Ha-jun nel ruolo di Hwang Jun-ho e a Lee Byung-hun nel ruolo del misterioso Front Man. Hwang Dong-hyuk è il creatore della serie e ricopre il ruolo di regista e produttore esecutivo, mentre Kim Ji-yeon è anche tra i produttori esecutivi.

In precedenza era stato annunciato il ritorno di Squid Game per una terza stagione, che sarà anche l'ultima della serie. Lo show ha debuttato originariamente nel 2021 ed è diventato rapidamente il più visto nella storia di Netflix. Attualmente ha più di 2,2 miliardi di ore di visione, che equivalgono a circa 265 milioni di visualizzazioni secondo la classifica delle Top TV di tutti i tempi di Netflix.

La prima stagione è stata anche candidata a 17 Emmy e ne ha vinti sei, tra cui uno per il miglior attore in uno show drammatico per Lee e un altro per la miglior guest star in uno show drammatico per Lee You-mi.