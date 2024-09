Squid Game 2: nel teaser speciale Seong Gi-hun va in cerca di vendetta

La Geeked Week di Netflix ad Atlanta ha rivelato un nuovo speciale teaser della seconda stagione di Squid Game che rivela i primi dettagli sui nuovi episodi, disponibili sullo streamer a partire dal 26 dicembre. La clip si apre con un Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), chiaramente teso, che impugna una pistola contro una figura mascherata che si avvicina. Subito dopo l'attenzione si sposta sui nuovi partecipanti che si preparano a iniziare un nuovo gioco che, come posta in palio, ha la vita o la morte. Una voce fuori campo esclama: "Siamo pronti per iniziare il gioco" in coreano, uniche parole pronunciate nel teaser.

La seconda stagione di Squid Game si apre tre anni dopo che Seong Gi-hun, Giocatore 456, ha vinto lo Squid Game. L'ex concorrente ha rinunciato ad andare negli Stati Uniti e fa il suo ritorno con un nuovo piano in mente. Gi-hun si tuffa ancora una volta nel misterioso gioco di sopravvivenza, iniziando un altro match per vincere i 45,6 miliardi di won. La battaglia tra Gi-hun (Lee Jung-jae) e il Front Man (Lee Byung-hun) entra nel vivo, mentre Gi-hun cerca vendetta in un nuovo gioco letale.

La posta in palio sarà ancora la vita o la morte

Squid Game è diventata la serie Netflix più popolare di tutti i tempi con un record di 1,65 miliardi di visualizzazioni nei primi 28 giorni successivi alla sua première nel 2021. Lee Jung-jae è diventato il primo asiatico a vincere il premio come miglior attore protagonista in una serie drammatica, nonché il primo a vincere il premio per uno show in lingua non non inglese e Hwang Dong-hyuk è diventato il primo asiatico a vincere un Emmy come miglior regista in una serie drammatica.

Il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, aveva precedentemente rivelato a Deadline che la nuova stagione vedrà Gi-hun deciso a rientrare nel gioco in cerca di vendetta, con una svolta più drammatica del personaggio.

"Sono passati quasi tre anni da quando la prima stagione ha ricevuto un'incredibile risposta in tutto il mondo e si sono verificati molti eventi inimmaginabili", ha scritto Dong-hyuk in un messaggio quando è stata annunciata la data della premiere della seconda stagione. "Il primo giorno in cui abbiamo iniziato a girare la seconda stagione ricordo di aver pensato: 'Wow, non posso credere di essere tornato nel mondo di Squid Game'. Sembrava quasi surreale. Mi chiedo come vi sentirete voi spettatori a tornare negli Squid Game dopo tre anni".

La seconda stagione di Squid Game approderà su Netflix il 26 dicembre. La terza e ultima stagione uscirà nel 2025.