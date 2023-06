Squid Game 2: svelate le prime immagini e il cast della seconda stagione

Durante l'evento TUDUM, tenutosi in Brasile nel weekend, sono state svelate le prime anticipazioni della seconda stagione di Squid Game a partire dal cast.

Della serie coreana che ha stregato il mondo due anni fa è stato mostrato un primo teaser trailer che ha svelato il nuovo cast. Tornerà in scena Lee Jung-jae, il protagonista della prima stagione che è riuscito a sopravvivere ai letali giochi del reality show e a tornare alla sua vita. Al suo fianco ritroveremo Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo, sopravvissuti anch'essi alla prima stagione.

Squid Game: alla scoperta della Corea del Sud, tra debiti e problemi economici

Tra i nuovi arrivi sono state annunciate quattro star maschili: Im Siwan, Kang Ha Neul), Park Sung Hoon e Yang Dong Geun.

Sulla scia dell'annuncio, alcuni fan si sono rivolti ai social media per chiedere perché nessun membro femminile del cast fosse stato svelato, specialmente dopo la grande popolarità riscossa dalla modella HoYeon Jung nella prima stagione.

La seconda stagione di Squid Game non dovrebbe debuttare su Netflix prima del 2024. Come la prima stagione, i nuovi episodi saranno scritti e diretti dal creatore della serie Hwang Dong-hyuk, che ha vinto un Emmy per il suo lavoro nella prima stagione.

Mentre i fan dovranno aspettare un altro anno per vedere la seconda stagione di Squid Game, Netflix ha rivelato in Brasile il teaser dello spinoff del reality show, Squid Game: The Challenge, che debutterà sullo streamer a novembre.