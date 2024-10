Squid Game 2: il nuovo trailer vi invita nuovamente a giocare, ecco la data d'uscita

Dopo quello di qualche giorno fa, Netflix ha diffuso in streaming un altro teaser trailer della seconda stagione di Squid Game. Si intitola "Ti aspettiamo" e invita tutti i fan dello show a tornare in gioco.

Il filmato mostra il venditore interpretato da Gong Yoo che si prepara a reclutare altri giocatori nella sfida mortale che a quanto pare riprenderà. Lo vediamo preparare le famigerate buste rosse e blu, indossare il suo abito elegante e salire su una piattaforma ferroviaria per consegnare l'invito.

Hwang Dong-hyuk è tornato come autore, regista e produttore della seconda stagione. Quando aveva parlato di ciò che immaginava per il continuo della sua storia, aveva dichiarato: "Ho una storia assolutamente mozzafiato nella mia mente, davvero di livello superiore".

Quindi aveva aggiunto: "E ora, Gi-hun ritorna. Il Front Man ritorna. La seconda stagione è in arrivo. L'uomo in giacca e cravatta potrebbe tornare. Vi verrà presentato anche il fidanzato di Young-hee, Cheol-su. Unitevi a noi ancora una volta per un nuovo ciclo di storie". Squid Game 2 debutterà su Netflix il 26 dicembre 2024.

Il gioco mortale continua

Nella prima stagione di Squid Game, un misterioso invito a partecipare al gioco veniva inviato a persone disperate e che avevano un disperato bisogno di denaro. 456 partecipanti di ogni estrazione sociale venivano rinchiusi in un luogo segreto a giocare per vincere 45,6 miliardi di won.

Ogni gioco riprende un corrispettivo tradizionale coreano per bambini, come Red Light e Green Light, solo che la conseguenza della sconfitta nella serie è la morte. Chi sarà il vincitore e qual è lo scopo di questo gioco? Tornano nella serie Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo, oltre ai nuovi arrivati Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon e Yang Dong-Geun.

Squid Game 2: il teaser rivela il ritorno di Gi-hun e un nuovo gruppo di giocatori

Le nuove aggiunte al cast includono Park Gyu-young (Sweet Home), Jo Yu-ri, Kang Ae-sim (Move to Heaven), Lee David (The Fortress e Svaha: The Sixth Finger), Lee Jin-uk (Miss Granny e Sweet Home), Choi Seung-hyun (Tazza: The Hidden Card e Commitment), Roh Jae-won (Missing Yoon e Ditto) e Won Ji-an (D.P.).