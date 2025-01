Squid Game 2, l'autore spiega lo scioccante cliffhanger che chiude la stagione

La seconda stagione di Squid Game si è conclusa con un cliffhanger piuttosto scioccante, e il creatore originale ha spiegato perché ha deciso di concludere la serie dopo la più grande perdita subita da Seong Gi-Hun.

La Stagione 2 di Squid Game ha fatto il suo attesissimo ritorno su Netflix con nuovi episodi alla fine del 2024 e ha rapidamente battuto ogni record diventando la serie Netflix più vista di sempre nella prima settimana di messa in onda. Ma arriva anche a una fine che lascia una tonnellata di domande a cui rispondere in vista del gran finale.

Attenzione, non proseguite nella lettura di questo articolo se non avete visto la seconda stagione di Squid Game nella sua interezza, perché potreste incappare in pesanti spoiler sulla trama.

Il cliffhanger di Squid Game 2 anticipa una terribile perdita

Lo show tornerà con la terza e ultima stagione l'anno prossimo, e l'episodio finale della seconda ne dà già un'anticipazione con la perdita del migliore amico del protagonista, Jung-Bae. Dopo che Front Man ha fatto la sua mossa e ha lasciato il gioco per sedare il tentativo di ribellione di Gi-Hun, il suo ultimo messaggio a Gi-Hun è di uccidere Jung-Bae proprio davanti a lui come conseguenza delle sue azioni.

Si tratta di un colpo emotivo per Gi-Hun, visto che Jung-Bae è stato un enorme pilastro di sostegno, e il creatore della serie Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha spiegato a Variety di aver concluso la stagione in questo modo perché era un punto di chiusura per questo arco narrativo e preparava perfettamente quello che sarebbe venuto dopo.

"Quando ho scritto la storia delle Stagioni 2 e 3, si trattava di un unico lungo arco narrativo. Inizialmente avevo intenzione di scrivere questa storia in un arco di circa otto o nove episodi, ma una volta terminata la storia, è arrivata a oltre 10 episodi, che ritenevo troppo lunghi da contenere in una sola stagione". Il creatore aveva quindi bisogno di un punto di arrivo naturale tra una stagione e l'altra: "Volevo quindi avere un punto adeguato in cui poter dare una chiusura come seconda stagione e poi proseguire con la terza. Così tutti i suoi fallimenti portano a questa crisi terribile di dover perdere il suo migliore amico, Jung-bae, per mano di Front Man".