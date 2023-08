Lo squalo, Steven Spielberg ha svelato un incidente sul set quasi mortale

A decenni di distanza dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Lo squalo di Steven Spielberg rimane uno dei principali blockbuster della storia del cinema. Un film che ha cambiato per sempre la carriera del regista e che non è comunque stato privo di problematiche nel corso della lavorazione.

In una recente intervista a Vanity Fair, Spielberg ha raccontato l'aneddoto di un incidente quasi mortale nel corso di una ripresa sulla barca:"Un problema che abbiamo avuto è stato quando un motoscafo che tirava l'Orca [il nome della barca nel film] è andato troppo veloce e ha tirato fuori il fasciame dallo scafo: l'acqua è entrata e la barca è affondata in circa due minuti. Ricordo vividamente il momento in cui gli attori urlavano 'Manda barche, tiraci fuori, manda barche!'. Il nostro tecnico del suono John Carter, che ha condiviso un Oscar con il suo team per Lo squalo, ha preso il registratore Nagra, l'ha tenuto sopra la sua testa e ha detto 'Fan***o gli attori, salva il reparto audio!'. Ho ancora questa immagine di John che affonda tenendo il suo registratore con l'acqua fino alle caviglie e poi alle ginocchia mentre gli equipaggi delle barche si affrettavano a tirare fuori l'Orca che affondava. Mesi dopo aveva in mano un Oscar!".

Lo squalo di Steven Spielberg racconta la storia di un feroce predatore del mare che terrorizza una spiaggia del New England e viene affrontato da un gruppo di scienziati e da un poliziotto locale, in lotta anche con il parere contrario del sindaco.

Nel cast del film Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Robert Shaw, Lorraine Gary e Murray Hamilton.