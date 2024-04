Amazon: aperti i preorder delle Vault Edition 4K UHD + Blu-ray di Scarface, Lo squalo e Apollo 13

Su Amazon gli appassionati di cinema possono preordinare, attualmente parlando, tre cult inarrivabili in un'edizione veramente imperdibile. Stiamo parlando de Lo squalo, di Scarface e di Apollo 13 nelle loro versioni Steelbook Vault Edition 4K UHD + Blu-ray. Se amanti di queste pellicole c'è la possibilità preordinarle sul sito in vista della loro uscita. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo sono disponibili tutti e tre a 49,99€ (con uscita prevista, rispettivamente, per l'8 agosto, l'8 luglio 2024 e il 22 agosto 2024). Se interessati all'acquisto, o anche solamente ad avere qualche informazione in più sugli articoli cinematografici in questione, non dovete fare altro che passare dai box qui sotto.

Le Vault Edition 4K UHD + Blu-ray di Scarface, Lo squalo e Apollo 13

A distinguere queste edizioni cinematografiche, ovviamente, troviamo sia la qualità video che le custodie con cui si presentano, tutte introdotte su Amazon come: "Steelbook "Vault Edition che include: • STEELBOOK con CREATIVITÀ ORIGINALE a cura di Matt Ferguson & Florey di Vice Press • CUSTODIA TRASPARENTE • Film in formato 4K-UHD™ e BLU-RAY™ + Contenuti Speciali".

Vi ricordiamo che sul sito le Vault Edition 4K UHD + Blu-ray di Scarface, Lo squalo e Apollo 13 sono prenotabili al "prezzo minore garantito". Che cosa s'intende con "al prezzo minimo garantito"? In merito a ciò su Amazon viene spiegato che: "Il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l'articolo è prenotabile e il momento in cui l'articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente. Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito, pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l'ordine e il momento in cui l'articolo è messo in commercio (quando l'articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l'articolo non ha una data di uscita prevista). Durante il processo d'acquisto, sul riepilogo del tuo ordine apparirà un messaggio relativo alla Prenotazione al prezzo minimo garantito. Se ordini con 1-Click la Prenotazione al prezzo minimo garantito sarà automaticamente applicata. Il riepilogo ordine, nella sezione I miei Ordini, mostrerà il prezzo più basso applicabile, entro 48 ore dall'eventuale cambiamento di prezzo.Ti ricordiamo in ogni caso che il prezzo dell'articolo verrà addebitato sul metodo di pagamento associato al tuo account solo quando sarà spedito o consegnato elettronicamente".