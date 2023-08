Squadra Speciale Cobra 11 stasera su Rai 2: anticipazioni della puntata del 17 agosto

Stasera, 17 agosto 2023, in prima serata, alle 21:20, torna Squadra Speciale Cobra 11, la storica serie televisiva tedesca. Rai 2 manda in onda episodi inediti in Italia relativi alla ventisettesima stagione. Nella terza puntata un brutale rapimento sconvolge la città

Squadra Speciale Cobra: Trama

Squadra Speciale Cobra conosciuta anche come Cobra 11 o Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, è una serie televisiva tedesca che si concentra sul lavoro di un'unità di polizia speciale incaricata di mantenere l'ordine e la sicurezza sulle autostrade. Lo spettacolo ruota principalmente attorno a inseguimenti in auto ricchi di azione, risoluzione di crimini e alle vite personali dei personaggi principali.

Puntata di stasera 17 agosto: Indifese

Semir è al pronto soccorso con Vicky e Bianca e, in attesa di notizie di Max, di Dana e del loro bambino ricoverati dopo un incidente d'auto, si confida con Bianca a cui racconta, attraverso un flashback, cosa gli è successo mesi prima.

Dopo il suo rilascio di prigione, un brutale rapimento sconvolge la città: un misterioso rapitore mascherato, che si fa chiamare Legion, ha sequestrato una ragazza in pieno giorno. Come ben presto poi si scopre, la giovane donna è Denise Wallbusch, la psicologa del carcere in cui si trovava in custodia l'ispettore. Semir, sulla lista nera della nuova procuratrice Berling e in attesa di processo, decide comunque di intervenire investigando per conto proprio e intromettendosi nelle indagini ufficiali rischiando definitivamente la propria carriera.

Curiosità

La serie ha debuttato nel 1996 sulla rete televisiva RTL ed è diventata molto popolare nel corso degli anni. Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto numerosi cambiamenti nel cast e sviluppi nella trama nel corso della sua messa in onda, ma il suo focus principale sull'azione ad alta velocità e sul lavoro di polizia è rimasto costante.

È diventata una delle serie procedurali più popolari e durature in Germania e viene trasmessa anche in altri paesi tra cui Grecia, Portogallo, Brasile, Ungheria, Italia, Spagna, Slovacchia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Paesi Bassi, Moldavia, Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Croazia, Serbia, Francia, Bulgaria, Messico, Iran, Turchia, India, Cina e Svezia.