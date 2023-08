Squadra Speciale Cobra 11 stasera su Rai 2: anticipazioni della seconda puntata

Stasera in prima serata, alle 21:20, torna Squadra Speciale Cobra 11, la storica serie televisiva tedesca. Rai 2 manda in onda episodi inediti in Italia relativi alla ventisettesima stagione. Nella seconda puntata la squadra indaga su alcuni spacciatori di droga che si sono insinuati in un condominio di Colonia

Squadra Speciale Cobra: Trama

Squadra Speciale Cobra conosciuta anche come Cobra 11 o Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, è una serie televisiva tedesca che si concentra sul lavoro di un'unità di polizia speciale incaricata di mantenere l'ordine e la sicurezza sulle autostrade. Lo spettacolo ruota principalmente attorno a inseguimenti in auto ricchi di azione, risoluzione di crimini e alle vite personali dei personaggi principali.

Curiosità

La serie ha debuttato nel 1996 sulla rete televisiva RTL ed è diventata molto popolare nel corso degli anni. Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto numerosi cambiamenti nel cast e sviluppi nella trama nel corso della sua messa in onda, ma il suo focus principale sull'azione ad alta velocità e sul lavoro di polizia è rimasto costante.

È diventata una delle serie procedurali più popolari e durature in Germania e viene trasmessa anche in altri paesi tra cui Grecia, Portogallo, Brasile, Ungheria, Italia, Spagna, Slovacchia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Paesi Bassi, Moldavia, Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Croazia, Serbia, Francia, Bulgaria, Messico, Iran, Turchia, India, Cina e Svezia.

Puntata di stasera 10 agosto: La legge della strada

Al centro delle indagini di Vicky e Semir è una banda di trafficanti di droga che con lo spaccio sta devastando un condominio di Colonia. Quando i due poliziotti riescono finalmente a rintracciare i criminali, un motociclista misterioso comincia a prendere di mira la banda e, dopo un rocambolesco inseguimento, il fratello del boss Milos Savic, finisce in coma.

Nel frattempo, i residenti del caseggiato che hanno sempre meno fiducia nelle forze dell'ordine, soprattutto da quando la piccola Abbie Cramm è entrata in coma per overdose, decidono di difendersi da soli, formando un gruppo di giustizieri. Quando lo zio di Abbie tenta di uccidere il capo degli spacciatori e il fratello ricoverato in ospedale, Semir si trova costretto a sparargli. Altre sfide attendono la squadra: Vicky è in pericolo, sarà sequestrata dalla banda, mentre Max Tauber e Dana, che sta per partorire, hanno un grave incidente d'auto.

Cast