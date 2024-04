Spy x Family Code: White, l'action comedy anime al cinema da oggi

SPY x FAMILY CODE: White, il primo film tratto dalla serie di Tatsuya Endo SPY x FAMILY, approda oggi 24 aprile nelle sale italiane, disponibile sia in giapponese con sottotitoli che doppiato in italiano, grazie alla sinergia tra Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. Una nuova avventura originale per la serie, amatissima dai fan di tutto il mondo, che intreccia spie, assassini, adolescenti dotate di telepatia e chi più ne ha più ne metta.

Diretto da Takashi Katagiri, scritto da Ichiro Ohkouchi, basato su una storia originale di Tatsuya Endo, Spy x Family Code: White è prodotto da WIT STUDIO x CloverWorks.

Come anticipa la nostra recensione di Spy x Family Code: White, l'anime inaugura il primo capitolo cinematografico della popolare serie giapponese con una storia originale e indipendente che vede protagonisti l'agente segreto Loid, la sua letale moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya in una missione completamente nuova. Basata sull'acclamato manga, nominato ai premi Harvey e Eisner, scritto e illustrato da Tatsuya Endo, la serie televisiva SPY x FAMILY ha debuttato originariamente il 9 aprile 2022 ed è stata rapidamente accolta dai fan di tutto il mondo. Le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll.

La sinossi

Lui è una spia, lei è un sicario. Loid e Yor recitano la parte della famiglia perfetta, nascondendo l'uno all'altra la propria vera identità. Tuttavia Anya, la loro figlia adottiva, è una telepate e conosce l'emozionante segreto di entrambi. Usando come facciata una gita di famiglia durante un fine settimana invernale, Loid cerca di portare avanti l'Operation Strix, la sua attuale missione. Ma i suoi piani vengono messi a repentaglio quando Anya viene coinvolta per errore, dando il via a una serie di eventi che metteranno a rischio la pace mondiale.