Spy x Family Code: White, la recensione: una tenera avventura per i Forger

"Le famiglie, si sa, sono complicate" una frase fatta che spesso sentiamo dire o abbiamo pronunciato noi stessi, ma che in questo caso assume il suo effettivo significato quando si parla della famiglia Forger. I protagonisti dell'anime (e manga) Spy x Family sono infatti l'esempio chiarissimo di un nucleo familiare ingarbugliato ma pieno di amore, fatto non solo di legami d'interesse, come nell'intenzione iniziale dei protagonisti, ma anche di affetto vero e proprio oltre che di cura gli uni degli altri. Loid Forger, la famosa spia conosciuta come Twilight, nel cercare di costruirsi un'identità di facciata come medico, padre e marito, riunisce sotto lo stesso tetto la temibile Yor, un'assassina conosciuta come Thorn Princess, la tenera Anya, una bimba con poteri telepatici e il cane Bond, un quadrupede sveglio e soffice che prevede il futuro. Nonostante i due coniugi non conoscano la vera identità l'uno dell'altra, quello che si viene a creare è un focolare accogliente la cui serenità è costantemente minacciata dalle assurde situazioni in cui i suoi membri si ritrovano nel perseguire i propri scopi.

Il team di Spy x Family

Il titolo ha fin da subito riscosso un successo planetario conquistando lettori e poi spettatori grazie ad un ritmo eccellente ed una comicità efficace che lascia molto spazio alla tenerezza oltre che al divertimento. È stato per questo che quando nel dicembre del 2022, durante l'evento Jump Festa, è stato annunciato il primo lungometraggio i social media degli appassionati sono esplosi in post di entusiasmo per l'annuncio. È nato così, diretto da Takashi Katagiri ma supervisionato dall'autore Tatsuya Endo, il film Spy x Family Code: White, una storia totalmente originale pensata esclusivamente per la sala che racconta ad un pubblico ora più vasto le avventure dei protagonisti della serie alle prese con vacanza didattica molto particolare. Come se la caveranno i nostri beniamini sul grande schermo? In questa recensione cercheremo di darvi un nostro parere su questo film che vi diciamo fin da subito si è rivelato una piacevole sorpresa.

Il dolce della discordia

Anya in un divertente momento di Spy x Family Code: White

Come per ogni avventura dei Forger la trama ha un incipit folle: Anya dovrà sostenere una prova di cucina, un compito che verrà giudicato dal preside in persona e che potrebbe valergli una stella, riconoscimento utile a far entrare lei e la sua famiglia nell'élite della prestigiosa scuola che frequenta, permettendo così a Loid un grosso passo avanti nella missione denominata Strix. Le cose per la spia, però, non si stanno mettendo per il meglio: dai piani alti sembrerebbero voler affidare Strix ad un membro ben voluto dalla classe politica e questo comporterebbe l'abbandono della sua nuova identità e con essa di Yor e Anya.

Spy x Family CODE: White - un momento del film anime

Non sembrano esserci alternative: Anya dovrà ottenere quella stella in modo da portare dei risultati concreti ai suoi capi, rimanendo così al comando dell'operazione. Loid deciderà quindi di aiutare la piccola nel suo compito e per farlo la famiglia dovrà recarsi a Frigis, una località di montagna, per assaggiare e quindi poter replicare il dolce preferito del direttore, ovvero una torta la cui ricetta e ingredienti non sono facilmente reperibili. Nel tragitto in treno, però, Anya mangia inavvertitamente un cioccolatino che nasconde all'interno qualcosa che, se nelle mani sbagliate, potrebbe cambiare le sorti di Westalis e Ostania, provocando una nuova e sanguinosa guerra.

Spy x Family: perché ci piace tanto la famiglia Forger?

Un ritmo impeccabile

Anya durante un momento del film

In questa nuova avventura sono tanti gli elementi che contribuiscono a rendere il film estremamente piacevole e divertente. Malintesi, situazioni paradossali, umorismo slapstick, tenerezza e follia sono dosati alla perfezione proprio come se l'intera pellicola fosse un dolce preparato con estrema cura, ed è proprio per questo che anche il rapporto tra i protagonisti rimanda ad una chimica e complicità che è palpabile e credibile pur tra le tantissime assurde vicende in cui questi si trovano. Le dinamiche familiari che si sono instaurate nel corso dell'anime trovano, infatti, maggiore spazio in queste quasi due ore di lungometraggio, mostrandoci meglio le interazioni e la quotidiana gestione della piccola Anya da parte di Loid e Yor.

Loid in una scena del film

Preparatevi quindi ad una dose abbondante di carineria e tenerezza che riesce egregiamente a sposarsi anche con diversi momenti in cui l'azione è preponderante, donando a Spy x Family Code: White un buon ritmo in grado di intrattenere senza significativi cali. Le vicende, poi, sono state pensate e introdotte in modo tale che anche chi fosse a digiuno dell'anime o del manga possa godere del film senza troppi problemi. Un rapido recap iniziale e qualche informazione disseminata qui e là nella narrazione permettono a tutti di seguire il filo della storia, anche se con qualche difficoltà nel comprendere pienamente il contesto e la situazione politica che fa da sfondo alle vicende.

Spy x Family: 5 cose che forse non sapete sull'anime

Il gran finale

Yor in una scena d'azione

Alla realizzazione delle animazioni abbiamo Wit Studio (costola nata da Production I.G.), lo stesso responsabile della serie animata e Clover Works, studio legato a A-1 Pictures, azienda sussidiaria di Aniplex, nomi affermati del settore che in questo lungometraggio riescono a mantenere una qualità piuttosto alta. Anche se per buona parte del film abbiamo una resa totalmente in linea con quella della serie animata, non possiamo ignorare il fatto che nel finale la qualità delle animazioni si alzi ulteriormente consentendo un crescendo di azione e dinamicità che su grande schermo rendono l'esperienza interessante e sicuramente da noi molto apprezzata. Annoiarsi con con la Famiglia Forger diventa così assolutamente impossibile, regalando a fan e non un'avventura che lascia incredibilmente di buon umore.