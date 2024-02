SPY x FAMILY CODE: White arriva al cinema anche in Italia: la data di uscita

SPY x FAMILY CODE: White, il primo film tratto dalla serie anime SPY x FAMILY, arriverà al cinema anche in Italia. A dare la notizia è Crunchyroll, che sarà distributore insieme a Sony Pictures. Il lungometraggio animato ispirato alla serie spionistica disegnata da Tatsua Endo arriverà nelle sale di tutto il mondo in primavera.

Quando arriverà in Italia SPY x FAMILY CODE: White?

Locandina di Spy x Family Code: White

I fan italiani della serie anime SPY x FAMILY potranno ammirare l'action comedy per famiglie SPY x FAMILY CODE: White a partire dal 24 aprile 2024. Il film, distribuito in Giappone a dicembre, sarà disponibile sia in giapponese con sottotitoli in italiano che doppiato in italiano.

Queste le date dell'uscita cinematografica a livello internazionale:

17 aprile: Belgio, Francia, Svizzera (francofona)

18 aprile: Australia, Nuova Zelanda

19 aprile: Canada, Spagna, Stati Uniti

23 aprile: Austria, Germania

24 aprile: Italia , Jamaica, Trinidad & Tobago

25 aprile: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasile, America Centrale, Cile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Danimarca, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ungheria, Messico (in IMAX il 18 aprile), Paesi Bassi, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Serbia, Slovenia, Suriname, Svizzera (di lingua tedesca), Svizzera (di lingua italiana), Uruguay

26 aprile: Bulgaria, Ecuador, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Venezuela

La sinossi

Lui è una spia. Lei è un'assassina. Insieme, Loid e Yor tengono riservata la loro doppia vita, fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la loro figlia adottiva Anya, una telepate, conosce a loro insaputa gli eccitanti segreti di entrambi. Con la scusa di portare la famiglia a fare un weekend di vacanza invernale, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione Operazione Strix si rivela difficile quando Anya viene erroneamente coinvolta e scatena eventi che minacciano la pace nel mondo.

Diretto da Takashi Katagiri, scritto da Ichiro Ohkouchi, basato su una storia originale di Tatsuya Endo, SPY x FAMILY CODE: White è prodotto da WIT STUDIO x CloverWorks.

Spy x Family Code: White è il primo capitolo cinematografico della popolare serie anime, con una storia originale e indipendente che vede protagonisti l'agente segreto "Twilight", la sua letale moglie assassina Yor e la loro figlia adottiva telepatica Anya in una missione completamente nuova. Basata sull'acclamato manga, nominato ai premi Harvey e Eisner, scritto e illustrato da Tatsuya Endo, la serie televisiva SPY x FAMILY ha debuttato originariamente il 9 aprile 2022 ed è stata rapidamente accolta dai fan di tutto il mondo. Le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll.