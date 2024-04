Spy x Family: 5 cose che forse non sapete sull'anime

In occasione dell'arrivo il 24 aprile 2024 nelle sale italiane di Spy x Family Code: White, abbiamo raccolto 5 curiosità sul celebre anime, e ovviamente sui suoi personaggi, che potreste non conoscere.

Azione, spionaggio, situazioni paradossali, tenerezza e tanto, tanto divertimento. Sono questi gli ingredienti di Spy x Family, l'anime che potete trovare su Cunchyroll e del quale sono disponibili due stagioni che vi catapulteranno nelle complicate e vivaci vicende di una famiglia molto particolare e con la quale è praticamente impossibile annoiarsi, che ritroviamo anche in sala dal 24 aprile con Spy x Family Code: White, primo film dedicato alla serie, un'avventura originale presentata da Sony Pictures e Crunchyroll e distribuita da Eagle Pictures. Lui è una spia, lei un'assassina, la loro figlia Anya una telepate e persino il cane, Bond, non rientra certo nella definizione di normalità potendo prevedere il futuro. Quindi, cosa potrebbe mettere in difficoltà un così dotato nucleo familiare? Beh, il fatto che, a parte la piccola Anya e il suo cagnolone, marito e moglie ignorino completamente le rispettive identità e che sono oltretutto legate a fazioni diverse in un mondo dove la guerra fredda tra due immaginarie nazioni europee rischia di sfociare nuovamente in un sanguinoso conflitto.

Loid, Yor e la piccola Anya

Loid, non è solo il padre adottivo di Anya, ma un agente segreto conosciuto col nome in codice di Twilight, che ha ricevuto l'ordine di metter su famiglia in poco tempo per avvicinare il figlio di un influente politico che frequenta una prestigiosa scuola privata. Yor, invece, è una temibile assassina che ha intrapreso questa professione per permettere a lei e a suo fratello una vita dignitosa e che vede nel matrimonio con Loid Forger un modo sicuro per mantenere un'aria di apparente normalità. Nonostante le loro intenzioni non siano propriamente legate ai sentimenti, questa loro unione si rivelerà per entrambi e per la loro figlia, un luogo sicuro a cui tornare, qualcosa da proteggere dalle molte, folli, situazioni che li metteranno costantemente alla prova. A perpetrare la storia aggiungendo nuove e divertenti situazioni, arriva inoltre nei cinema italiani dal 24 aprile 2024 Spy x Family Code: White, un lungometraggio nel quale, durante un weekend di vacanza invernale, Anya verrà erroneamente coinvolta in una missione di Loid scatenando eventi che minacciano la pace nel mondo! Per prepararci a questa nuova visione ed aiutarvi ad immergervi di nuovo nella folle vita della famiglia Forger abbiamo scovato 5 curiosità che forse non conoscete sull'anime e sui suoi incredibili personaggi.

1. Loid Forger, un cuoco provetto

Spy X Family: Loid, Yor e Anya in cucina

Più volte nel corso della serie abbiamo visto Loid ai fornelli. Lasciare la cucina interamente a Yor significherebbe morte certa, viste le scarse e particolari capacità culinarie della donna, e così nella ripartizione del carico domestico è l'agente segreto a occuparsi di pranzi e cene per la famiglia. Ma come ha imparato Loid a preparare tutti quei manicaretti e piatti succulenti che vediamo nell'anime e nel manga? La risposta a questo quesito arriva direttamente dal fanbook uscito in Giappone dove l'autore, Tatsuya Endo, racconta curiosità e caratteristiche dei vari personaggi da lui inventati. Veniamo così a scoprire che Twilight, in una precedente missione, ha dovuto prendere l'identità di un cuoco, necessitando così di imparare a cucinare in modo da risultare credibile e preparato nel suo ruolo. Che la spia sia particolarmente scrupolosa quando si parla i lavoro lo sappiamo ma, tutto sommato, la cucina è una pratica che sembrerebbe non dispiacergli.

2. Waku waku!

La famiglia Forger in una scena

Un motivo per il quale Anya Foger sia un personaggio così tanto amato risiede sicuramente dalla quantità di espressioni tenere e bizzarre che le sentiamo pronunciare durante la serie. Queste parole sono diventate talmente famose da costituire dei veri e propri tormentoni che hanno dato vita persino ad una canzone. La "Waku waku song", infatti, ha letteralmente invaso il web, vantando imitazioni e un numero spropositato di utilizzi ma, cosa significa veramente Waku waku? Sentiamo usare questa espressione ad Anya più di una volta, specialmente quando la piccola capisce che Loid o Yor stanno per prendere parte ad una missione e il suo utilizzo esprime infatti eccitazione e impazienza. In italiano probabilmente non c'è una parola corrispondente ma, proprio per questo, possiamo prendere in prestito questo ormai famosissimo modo di dire.

3. Yor tra forza smisurata e fobie

Yor protegge Anya in una scena dell'anime

Yor è un'assassina letale ma, allo stesso tempo, rivela nel corso della storia un lato materno particolarmente spiccato. Fin da quando era giovanissima ha dovuto crescere da sola il suo fratellino minore ed è stata questa la motivazione che l'ha spinta a diventare un'assassina: guadagnare abbastanza da poter permettere a suo fratello di poter studiare ed avere quindi un futuro roseo. La donna durante gli anni ha quindi sviluppato una forza smisurata, un'agilità incredibile e una certa resistenza ai veleni ma, nonostante queste sue incredibili doti, ha un punto debole, qualcosa con la quale proprio non riesce a fare i conti: gli insetti. La sola vista di queste piccole creature le provoca disgusto e disagio, tanto da non poterli vedere nemmeno in foto.

4. Un nome importante per un cane

Anya, Yor e il cagnolone Bond

Ma veniamo a lui, il membro più soffice e coccoloso della famiglia Forger: il cane Bond. È a tutti gli effetti il migliore amico della piccola Anya e anche lui come lei ha una dote assolutamente fuori dal comune: su di lui sono stati infatti condotti degli esperimenti che lo hanno reso in grado di prevedere il futuro, dote che più di una volta tornerà utile ad Anya ma anche ad un inconsapevole Loid. Il nome Bond le è stato dato dalla sua padroncina dopo che le aveva recuperato un guanto rubato da un altro cane del parco e deriva dalla parola "Bondman", il cui significato è quello di servo. Inutile però ribadire la doppia valenza di questo nome che inevitabilmente ci riporta alla mente l'agente 007, quel James Bond che ha dettato i canoni delle spy story.

5. Un romanzo in arrivo

Una scena dell'anime di Spy x Family

Concludiamo questa lista di curiosità con una novità da attendere lasciando crescere l'hype. Oltre al film al cinema, infatti, l'universo di Spy x Family ha conquistato anche un altro metodo di fruizione: quello del romanzo. A luglio del 2021, infatti, in Giappone è uscita una light novel dal titolo Supai Famiri kazoku no shozo, scritta da Aya Yajima e illustrata da Tatsuya Endo. In Italia il libro dovrebbe uscire con il titolo Spy × Family: Ritratto di famiglia, ma per ora ancora non si ha una data certa, seppur alcune voci lo darebbero prossimo alla pubblicazione.