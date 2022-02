SpongeBob SquarePants: in arrivo nuovi film, tra spinoff e progetti destinati al grande schermo

SpongeBob SquarePants tornerà prossimamente con tre nuovi film spinoff in fase di sviluppo per Paramount+ e prodotti da Nickelodeon Studios. Il simpatico personaggio sarà inoltre protagonista di un lungometraggio destinato al grande schermo.

Il primo dei progetti spinoff di SpongeBob SquarePants, che avranno al centro ognuno un abitante diverso di Bikini Bottom, arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2023.

Il franchise sta vivendo una fase piuttosto positiva grazie ai buoni dati delle visuazlizzazioni delle serie Kamp Koral e The Patrick Star Show.

SpongeBob era già arrivato nelle sale in occasione di tre film che avevano incassato un totale di 471 milioni di dollari. Il recente Spongebob - Amici in fuga è stato però uno dei titoli che ha dovuto modificare la propria distribuzione arrivando direttamente in streaming.

Il lungometraggio racconta la storia di SpongeBob e Patrick mentre si allontanano da Bikini Bottom e vanno nella città perduta di Atlantic City per salvare Gary.

Nel cast del film ci sono Keanu Reeves, Tom Kenny (SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick) e Clancy Brown (Mr, Krabs)