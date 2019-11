SpongeBob e Keanu Reeves nel trailer di The Spongebob Movie: Sponge on the Run

C'è anche Keanu Reeves nel trailer di The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, terzo lungometraggio dedicato al celebre personaggio!

Keanu Reeves in The Spongebob Movie: Sponge on the Run

Nel trailer di The SpongeBob Movie: Sponge on the Run c'è anche Keanu Reeves. Il film, terzo lungometraggio dedicato al celebre personaggio animato della Nickelodeon, in uscita la prossima primavera nelle sale americane, parlerà più approfonditamente del rapporto tra SpongeBob e il suo animale domestico, la lumaca Gary, ed è proprio la sparizione di quest'ultimo a dare il via alla nuova avventura della spugna e del suo amico Patrick. Lungo il cammino incontrano un Saggio, interpretato da Keanu Reeves in carne e ossa, con tanto di gioco di parole intraducibile: "I'm made out of sage, and I am a Sage" (in inglese sage è la salvia, ma anche un termine vetusto per dire "saggio"). Prevista anche una tappa nella "città perduta di Atlantic City", con inevitabili gag sul gioco d'azzardo a sfondo subacqueo.

La fortunata serie di SpongeBob SquarePants va in onda su Nickelodeon dal 17 luglio 1999, con oltre 200 episodi televisivi e tre lungometraggi per il cinema. Questi ultimi hanno la tradizione di inserire attori famosi tramite sequenze live-action: SpongeBob il film, uscito nel 2004, vanta un cameo di culto di David Hasselhoff, mentre SpongeBob - Fuori dall'acqua, arrivato nelle sale nel 2015, si avvale della partecipazione di Antonio Banderas nei panni di un pirata.

Questa volta, in The SpongeBob Movie: Sponge on the Run, tocca a Keanu Reeves, la cui presenza speciale ha impreziosito film usciti nel 2019 come Finché forse non vi separi e Toy Story 4. Al fianco di Reeves ci sarà il cast classico del franchise, con le voci di Tom Kenny (SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick) e Clancy Brown (Mr, Krabs). Il terzo film sarà il primo a contenere solo animazione digitale, abbandonando l'estetica classica del cartoon originale, ed è anche il primo a essere portato a termine senza il contributo del creatore Stephen Hillenburg, scomparso nel 2018.