Da Ficarra e Picone a Serena Rossi, passando per Luca Barbarossa e Tanita Tikaram: una serata tra comicità, musica, danza e attualità. Appuntamento giovedì 26 novembre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay.

Risate, musica, danza e momenti di riflessione nella nuova puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 26 novembre alle 21.15 su Rai 3 e disponibile in streaming su RaiPlay. Una serata ricca di ospiti e contenuti, tra spettacolo, cultura e attualità, nel segno della formula che ha reso riconoscibile la trasmissione.

Splendida Cornice: Anticipazioni del 26 novembre

Tra i protagonisti dell'appuntamento ci saranno Salvatore Ficarra e Valentino Picone, il celebre duo comico al cinema dal 26 novembre con La notte delle fragole, qui trovate la nostra recensione del film, in uscita oggi dopo esser stato presentato in anteprima fuori concorso al 44° Torino Film Festival.

In studio anche Serena Rossi, protagonista della serie di Rai 1 La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, che tornerà domenica in prima serata con il secondo dei tre episodi previsti, la fiction terminerà, salvo variazioni del palinsesto, lunedì 30 novembre.

La musica con Luca Barbarossa e Tanita Tikaram

Ampio spazio anche alla musica. Ospite della puntata sarà Luca Barbarossa, che presenterà il nuovo album Pepita e la rivoluzione, in uscita il 27 novembre. Insieme a Geppi Cucciari si esibirà sulle note di La prima cosa bella.

Sul palco arriverà anche la cantautrice britannica Tanita Tikaram, pronta a interpretare uno dei brani più celebri del suo repertorio, Twist in My Sobriety.

Un momento di riflessione sulla violenza contro le donne

Nella settimana dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la puntata riserverà un momento di particolare intensità a un tema di grande attualità.

La Famiglia Panini: Serena Rossi in una scena della fiction Rai

L'attrice Marina Senesi porterà in studio, insieme a Geppi Cucciari, una lettura tratta da Doppio taglio, lo spettacolo che affronta il modo in cui i media raccontano la violenza di genere. La performance sarà accompagnata al pianoforte da Tanita Tikaram.

Danza, cultura e i protagonisti del confronto in studio

Non mancherà lo spazio dedicato alla danza con il ballerino olandese Toon Lobach, protagonista della coreografia Prodigal Self. In studio sarà presente anche lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri, che contribuirà ad arricchire il confronto culturale della serata.

Come da tradizione, il pubblico sarà coinvolto direttamente e chiamato a confrontarsi con i cosiddetti "competenti", figure provenienti da diversi ambiti professionali e culturali.

Tra loro ci saranno Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, l'avvocata civilista Ester Viola, la psicoterapeuta Patrizia Pietropaolo e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato.

La squadra di Splendida Cornice tra musica e ironia

A completare la puntata ci saranno gli interventi di Andrea Maggi, impegnato nella consueta supervisione ortografica, e di Alessandro Arcodia.

Ad accompagnare le performance dal vivo sarà l'inconfondibile autoradio della trasmissione, insieme alla band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop. Anche in questa puntata la formazione vedrà Camilla Missio al basso, Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggero alla batteria e Daniele D'Alessandro alla tastiera e al clarinetto.