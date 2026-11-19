La leggenda dell'atletica Carl Lewis, Arisa, Vanessa Scalera, Salvatore Esposito e Pupi Avati tra i protagonisti della nuova puntata condotta da Geppi Cucciari. Spazio anche alla musica, al cinema e all'impegno civile.

Una puntata ricca di ospiti, musica, cinema, sport e storie di impegno civile. Splendida Cornice torna giovedì 19 novembre in prima serata su Rai 3 con un nuovo appuntamento condotto da Geppi Cucciari. Il programma di Rai Cultura si prepara ad accogliere grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura, tra incontri speciali, esibizioni dal vivo e momenti di approfondimento.

Tra gli ospiti più attesi spicca Carl Lewis, leggenda dell'atletica mondiale e vincitore di dieci medaglie olimpiche, nove delle quali d'oro. Una presenza d'eccezione che porterà sul palco della trasmissione il racconto di una carriera entrata nella storia dello sport.

Non mancherà la musica con Arisa, pronta a esibirsi insieme a Geppi Cucciari sulle note di Sincerità, uno dei brani più rappresentativi del suo percorso artistico.

Splendida Cornice, da Carl Lewis ad Arisa: tutti gli ospiti della puntata

Ampio spazio sarà dedicato anche al cinema e alla televisione. In studio arriverà Vanessa Scalera, protagonista de Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. L'attrice riceverà dalla giornalista e scrittrice Laura Delli Colli il Premio Francesco Pasinetti 2026 come migliore attrice.

Accanto a lei ci sarà Salvatore Esposito, protagonista della serie Piedone - Uno sbirro a Napoli, mentre tra gli ospiti figurerà anche il regista Pupi Avati.

In collegamento da Roma interverrà il linguista Giuseppe Antonelli, tra i cinque finalisti del Premio Strega Saggistica con il libro Alfabit. L'italiano digitale dagli sms all'IA.

La puntata darà spazio anche a storie di coraggio e impegno civile. Tra le protagoniste ci sarà Saba Poori, ballerina iraniana e autrice del libro Saba che danza la speranza, che proporrà una coreografia sulle note di Tehran di Sina Bathaie.

Attesa anche per Veronica Vaglica, l'attivista multata a Trieste per aver dato da mangiare ai migranti. In studio sarà presente inoltre lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri.

Geppi Cucciari racconta il viaggio in Sierra Leone con l'UNICEF

Tra i momenti più significativi della serata ci sarà il racconto del viaggio di Geppi Cucciari in Sierra Leone con l'UNICEF, una missione dedicata alla tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne.

Come da tradizione, anche il pubblico in studio sarà coinvolto e chiamato a confrontarsi con i cosiddetti competenti: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, l'avvocata civilista Ester Viola, la psicologa Ilaria Albano e il giornalista esperto di cybersecurity Riccardo Meggiato.

Non mancheranno gli appuntamenti ormai diventati un marchio di fabbrica della trasmissione, con Andrea Maggi per la supervisione ortografica, Alessandro Arcodia e l'immancabile Roberto Mercadini.

Ad accompagnare le performance musicali ci sarà l'autoradio della trasmissione insieme alla band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop. Sul palco anche Camilla Missio al basso, Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggero alla batteria e Daniele D'Alessandro alla tastiera e al clarinetto.

Un appuntamento che promette di alternare grandi nomi dello spettacolo, musica dal vivo, cultura e testimonianze di impegno sociale, confermando la formula originale di Splendida Cornice. L'appuntamento è per giovedì 19 novembre, in prima serata su Rai 3.