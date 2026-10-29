Splendida Cornice stasera su Rai 3: da Silvio Orlando a Giovanni Veronesi, ospiti e anticipazioni

Geppi Cucciari torna in prima serata con una nuova puntata di Splendida Cornice. Tra gli ospiti Silvio Orlando, Giovanni Veronesi, Laura Morante, Bruno Barbieri e Naomi Klein, oltre a musica dal vivo e danza.

Questa sera, giovedì 29 ottobre, in prima serata su Rai 3, torna Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari, che unisce cultura, intrattenimento, performance artistiche e attualità. Con la sua consueta ironia, la conduttrice accompagnerà il pubblico in una nuova serata ricca di ospiti, libri, cinema, musica e danza.

Splendida Cornice, tutti gli ospiti della puntata di stasera su Rai 3

Tra i protagonisti della puntata ci saranno Silvio Orlando e il regista Giovanni Veronesi, in sala dal 29 ottobre con Dio Ride, qui la nostra recensione del film. Spazio anche a Laura Morante, che presenterà il libro 10 storie pop, e a Bruno Barbieri, nelle librerie con Controluce. In studio anche lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri.

La musica sarà uno degli ingredienti della serata, grazie alla presenza del cantautore Renzo Rubino e di Gazebo, nome d'arte di Paul Mazzolini. Quest'ultimo si esibirà insieme a Geppi Cucciari sulle note della celebre I Like Chopin. In collegamento dal Canada interverrà inoltre la scrittrice e attivista Naomi Klein, che presenterà il suo ultimo libro, Il nuovo fascismo.

Non mancherà la danza, con i primi ballerini del Teatro alla Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo, protagonisti dell'esibizione coreografica Toppify.

Come da tradizione, anche il pubblico in studio avrà un ruolo centrale, confrontandosi con i cosiddetti "competenti": Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ilaria Albano, conosciuta come la psicologa "scortese".

A completare l'appuntamento ci saranno gli interventi di Andrea Maggi, Alessandro Arcodia e dell'immancabile Roberto Mercadini. Ad accompagnare le performance dal vivo sarà l'autoradio della trasmissione insieme alla band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop. Con lui sul palco Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D'Alessandro alla tastiera e al clarinetto.

Un nuovo appuntamento all'insegna della cultura, dello spettacolo e dell'ironia, con un parterre di ospiti che spazia dal cinema alla letteratura, dalla musica alla danza. Splendida Cornice va in onda giovedì 29 ottobre, in prima serata su Rai 3 e in streaming su Raiplay.