La nostra intervista al regista Alessandro Genovesi, Ficarra e Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini su La notte delle Fragole: un film che non si lascia incasellare in un genere. Tra risate e malinconia. Al cinema dal 26 novembre con Medusa.

"Ci siamo divertiti a rappresentare questa tragedia". Lo dice, ridendo, Valentino Picone quando viene costretto a chiudere l'intervista iniziata proprio con un suo intervento. L'oggetto della chiacchierata è La notte delle fragole, il film con cui Ficarra e Picone tornano al cinema, anche come co-sceneggiatori e quel commento "tragico" è forse la chiave per leggere la pellicola, in equilibrio tra commedia e tragedia dei sentimenti. La regia è affidata ad Alessandro Genovesi, che non aveva mai diretto il duo e che da anni frequenta con mestiere la commedia sentimentale.

Salvo Ficarra e Giulia Fiume in una scena de La notte delle Fragole

Il punto di partenza è semplice per una storia dall'impianto da dramma da camera, quasi un teatrale kammerspiel: l'equilibrio perfetto della famiglia composta da Valentino (Valentino Picone), sua moglie Elena ( Anna foglietta) e la figlia di lei, Carolina, viene interrotto dall'ex marito di Elena, che,cacciato di casa dalla nuova compagna, chiede ospitalità per una sola notte, e quella notte non finisce più. In costante ricerca dell'anima gemella, Salvo finisce, forse, per trovarla in Francesca (Vittoria Puccini) e presentarla a ex moglie and co. Ed è lì che il quadro si complica ed il film diventa un interrogarsi su cosa vogliamo davvero, chi siamo davvero.

Incontrati a Roma per l'anteprima del film, Genovesi, Ficarra e Picone, Anna Foglietta e Vittoria Puccini provano a definire il film, che, tra equivoci e battute, racconta persone in difficile contatto con i propri desideri e sogni, con una vena malinconica insolita sia per il cinema del duo sia per quello di Genovesi. La notte delle fragole arriva in sala il 26 novembre con Medusa.

Una malinconia che lascia il sorriso

All'uscita dalla sala resta una sensazione agrodolce: La notte delle fragole è forse il film più malinconico tra quelli interpretati da Ficarra e Picone e diretti da Genovesi. Da dove nasce questa malinconia che convive con la commedia? Valentino Picone la riconosce, ma sposta l'accento: "Quella sensazione ce l'ho anche io, in alcuni momenti del film. Però all'uscita hai il sorriso, perché il film è un bel punto interrogativo: crea domande all'interno delle coppie. Ci si chiede se una storia debba andare avanti o finire, arrivano nuovi personaggi che sconvolgono le dinamiche precedenti. Alla fine, però, quello che mi lascia di più è la leggerezza con cui i personaggi affrontano questi sbalzi. Più che malinconia, mi lascia un senso di serenità". E con un pizzico di ironia aggiunge, guardando i colleghi: "Poi cosa succeda ai personaggi un attimo dopo la fine del film è tutto da vedere. Può darsi che tutto quello che abbiamo visto venga sconvolto di nuovo".

Parlare d'amore con più registri

Nelle note di regia, Genovesi descrive il film come un racconto sulla difficoltà di riconoscere ciò che desideriamo davvero. Un film che è anche una riflessione sull'amore, una sorta di piccolo simposio? "Fare un film che parli d'amore è sempre un'occasione: per la scrittura, per la regia e per chi recita, perché entri in un argomento che coinvolge tutti", risponde il regista. "_Mi sembra sempre uno spreco affrontarlo in maniera univoca. È impossibile essere esclusivamente comici, e sarebbe un errore, visto che siamo in commedia, essere solo drammatici.

Salvo Ficarra e Valentino Picone in una scena di La notte delle Fragole

La sfida, e anche il divertimento, è muoversi su quella linea sottile: provare, non dico a essere originali, ma quantomeno a dire qualcosa di leggermente diverso da quello che è già stato detto. È chiaro che se parli di certe dinamiche ti ritrovi dentro uno schema, ma la scommessa è riuscire a dire quello che vuoi nel modo più chiaro possibile_".

Commedia romantica o film sull'amore?

Per Vittoria Puccini è "entrambe le cose", e il cuore del film sta nella distanza tra ciò che ci raccontiamo e ciò che sentiamo davvero: "A volte ti convinci che una persona sia giusta per te, che ti faccia bene starci insieme. Ma è una tua costruzione, qualcosa di deciso in maniera razionale. Poi succede qualcosa e ti accorgi che quello che ti fa stare bene è tutt'altro. Credo che l'importante sia mantenere un'apertura verso la vita, non aver paura di cambiare direzione e di mettersi in discussione. L'amore e la vita ti sorprendono, e quello che volevi in un momento, dieci anni dopo può cambiare. È giusto avere il coraggio e la voglia di cambiare, e questi personaggi lo fanno".

Vittoria Puccini in una scena di La notte delle Fragole

Ed è lì, secondo l'attrice, che nasce quella malinconia mista a leggerezza, discussa da Picone: "È legata al momento della rottura, quando ti rendi conto che l'equilibrio che avevi costruito non funziona più. In quel momento c'è la paura del futuro, che è un salto nel buio e non è facile da affrontare. Ma quando lo superi capisci che anche da una situazione difficile può nascere qualcosa di molto costruttivo, di molto positivo. La vita è così. Ed è per questo che il film va verso un finale assolutamente positivo".

Anna Foglietta invece non ha dubbi: "Io dico commedia romantica, e ne sono una grandissima fan. Sono mondi dove davvero tutto può succedere, nel modo più sorprendente, inaspettato, divertente e commovente. Qui ci sono tutti gli elementi del genere, ma sotto c'è sempre una vita che pulsa, un fermento che rende tutti un po' accesi".

La notte delle fragole: una scena del film

Salvo Ficarra è più prudente: "Forse sarei d'accordo con lei, ma non lo so dire con certezza. Nel film ci sono cose drammatiche che diventano comiche e cose comiche che diventano drammatiche. È un mix particolare che non si lascia definire, così come non si lasciano definire i personaggi. Di sicuro abbiamo inseguito la risata, perché è l'istinto che ci porta lì, ma siamo riusciti tutti insieme a non dimenticarci dei sentimenti". E poi, aggiunge, "non è che uno debba per forza definire sempre qualcosa".

L'ultima parola, poi, spetta a Picone, come annunciato in apertura di questa intervista. Anna Foglietta gli dà l'assist finale: "Bella questa cosa che chiude sempre Valentino. Titolo stupendo"