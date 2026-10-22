Splendida Cornice stasera su Rai 3: Geppi Cucciari riparte con Rick Astley e un’ospite d’eccezione

Rick Astley canta con Geppi Cucciari, mentre Navi Pillay interviene dall'Aia. Tra ospiti, danza, libri e attualità, la prima puntata della nuova stagione celebra il legame tra cultura e intrattenimento.

Stasera, giovedì 22 ottobre, Geppi Cucciari torna su Rai 3 con la nuova stagione di Splendida Cornice. L'appuntamento è alle 21.20 con una puntata ricca di ospiti, musica, cultura e momenti di approfondimento, nel segno dell'ironia che contraddistingue il programma di Rai Cultura. Tra le presenze più attese, la star internazionale Rick Astley e un collegamento esclusivo dall'Aia con la giurista sudafricana Navi Pillay, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e insignita del Premio Nobel per la Pace 2026.

La nuova stagione riparte con la formula che ha conquistato il pubblico: un intreccio di intrattenimento intelligente, attualità e cultura, tra grandi ospiti, performance dal vivo e storie capaci di emozionare e far riflettere. Non mancheranno le sorprese, a partire da un'apertura musicale destinata a riportare gli spettatori indietro nel tempo.

Splendida Cornice, anticipazioni della prima puntata: Rick Astley canta con Geppi Cucciari

Ad aprire la nuova stagione sarà Rick Astley, icona del pop internazionale, pronto a esibirsi insieme a Geppi Cucciari sulle note di Never Gonna Give You Up. Pubblicato nel 1987, il celebre brano è diventato un successo senza tempo, capace di attraversare generazioni e di conquistare anche il mondo digitale grazie alla sua popolarità sul web.

La puntata sarà anche una celebrazione del cosiddetto Rai 3 pride, richiamato fin dalla sigla, che rilegge ironicamente Chissà se va trasformandola in Chissà se c'è Raitre. In studio arriveranno volti noti della rete e protagonisti della cultura italiana: Carlo Lucarelli, tornato su Rai 3 con Misteri dimenticati - Blu Notte, Massimo Gramellini, che presenterà il libro Beato il popolo che ha bisogno di eroi, il conduttore Alessandro Greco e Roberta Petrelluzzi, storico volto di Un giorno in pretura.

Alla Lampada di Splendida Cornice ci sarà invece lo scrittore e giornalista Edoardo Camurri, mentre in collegamento dal Castello di Amboise, in Francia, Nicolas Ballario presenterà il suo libro Come un cavallo appeso al soffitto.

Navi Pillay, danza e cultura: tutti gli ospiti di stasera

Tra i momenti più significativi della serata ci sarà il collegamento dall'Aia con Navanethem "Navi" Pillay, giurista sudafricana e figura di primo piano nella difesa dei diritti umani a livello internazionale. La sua partecipazione rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima puntata, che affiancherà all'intrattenimento anche temi di grande rilevanza civile e sociale.

Spazio anche alla danza con Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, protagonista di una performance accompagnata al violino da Maria Press e dedicata alla memoria dei desaparecidos argentini.

Come da tradizione, il pubblico in studio sarà coinvolto nel confronto con i "competenti": Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata civilista Ester Viola e la psicologa "scortese" Ilaria Albano.

A completare la serata torneranno gli interventi di Andrea Maggi, con la sua supervisione ortografica, i reportage d'arte di Alessandro Arcodia e le incursioni di Roberto Mercadini. Ad accompagnare le esibizioni dal vivo ci sarà l'autoradio della trasmissione insieme alla band guidata da Nicola "Ballo" Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, affiancato da Davide Angelica alla chitarra, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D'Alessandro alla tastiera e al clarinetto.