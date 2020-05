Splash: la reunion virtuale regala molte curiosità sulle scene più memorabili del film (VIDEO)

Il cast di Splash, una sirena a Manhattan si è riunito per la gioia dei fan grazie a Reunited Apart, il format ideato da Josh Gad, e nel video condiviso online vengono regalati molti aneddoti e tante curiosità relative al film cult degli anni '80, oltre a ricordare con affetto John Candy.

L'incontro virtuale organizzato dalla star Disney ha lo scopo di raccogliere fondi a favore di DigDeep, organizzazione che si occupa di assicurare a tutte le famiglie in difficoltà la capacità di accedere all'acqua potabile.

Il regista Ron Howard si è prestato anche a un momento molto divertente in cui viene coinvolto da Josh Gad nel tentativo di coinvolgere Tom Hanks, le cui capacità tecnologiche non sono particolarmente avanzate.

Il produttore Brian Grazer ha ricordato come sia riuscito a coinvolgere Howard a realizzare Splash, una sirena a Manhattan e successivamente ottenere il sostegno della Disney che, all'epoca, era uno studio molto diverso da come lo conosciamo oggi.

Hanks ha ricordato che aveva saputo del progetto tramite la Disney e ha incontrato il produttore Brian, mentre Daryl Hannah aveva invece fatto un'audizione dopo aver scoperto dell'esistenza del progetto. L'attrice ha spiegato che da tempo stava cercando di sviluppare una versione live-action della storia raccontata in La Sirenetta e inizialmente era perplessa perché la storia originale era una tragedia, mentre questo film era una commedia, ma la sceneggiatura l'aveva conquistata.

Grazer ha inoltre insistito per ottenere la presenza di John Candy, nonostante avesse veramente poco in comune con Tom

Eugene Levy ha parlato delle scene in cui aveva il gesso, mentre Daryl ha ricordato in modo esilarante la scena in cui doveva mangiare l'aragosta, visto che era vegetariana e avevano cercato un modo per permetterle di girare quella sequenza.

Tra i momenti divertenti anche quelli in cui Howard parla di quale "Ryan" vorrebbe come interprete di un film biografico sulla sua vita, sui problemi sul set e sulle difficoltà nel girare in acqua.