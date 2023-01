Tom Hanks: "Negli anni '80 nessuno voleva lavorare per la Disney"

Tom Hanks, parlando del film Splash, ha dichiarato che negli anni '80 nessuno voleva lavorare per la Disney.

L'attore premio Oscar ha parlato del progetto che l'ha visto star accanto a Daryl Hannah, che aveva la parte di una sirena, durante un'apparizione al podcast The Jess Cagle Show.

Daryl Hannah con Tom Hanks in Splash - una sirena a Manhattan

Parlando di uno dei suoi titoli più conosciuti e amati, Tom Hanks ha raccontato: "Ron Howard aveva già lasciato Happy Days e stava facendo il regista e avevano scritto questo film chiamato Splash, una sirena a Manhattan. Ed era la Disney, e nessuno voleva lavorare per la Disney, e nessuno voleva accettare il lavoro. E alla fine hanno detto: 'Ehi, questo tizio che ha spinto Fonzie attraverso una finestra potrebbe andare bene'. E quindi mi sono ritrovato a fare un'audizione".

La star ha raccontato: "Mi ricordo di essere andato negli studi della Disney e non erano stati ristrutturati. Li avevano costruiti nel 1958 e non erano affatto cambiati. Sembrava come una stazione degli autobus a Selma, Alabama. Avevano quell'aspetto. Ma Ron Howard e Brian Grazer avevano appena iniziato la loro attività".

Hanks ha quindi spiegato: "Stavano cercando di realizzare una partnership e di realizzare questo film relativamente a basso costo su una sirena. Sono andato a un paio di audizioni, pensando che stavo presentandomi per la parte del fratello spiritoso o qualcosa del genere. E ho ricevuto una telefonata da Opie Cunningham, Ron Howard: 'Ehi, ascolta. Volevo chiederti qualcosa. Bene, hai la parte. C'è una cosa. Voglio che tu faccia un'audizione per il protagonista. Voglio realmente avere Daryl Hannah nel ruolo di Madison, la sirena, ma la Disney non è convinta'. E sapevo chi era Daryl Hannah perché era già apparsa in Blade Runner e un altro paio di film realmente grandiosi. Era già piuttosto formidabile. E per qualche motivo i geni che gestivano la Disney all'epoca stavano dicendo 'Oh, non sappiamo, è divertente?'. E tutto il resto".

Tom ha ammesso che temeva di non essere considerato adatto alla parte, ma tutto è andato poi per il verso giusto.