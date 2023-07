Spiritika: il trailer del remake con Jamie Campbell Bower

Sembra non arrestarsi la voglia di revival, specialmente in campo horror, e l'ultimo film a guadagnarsi un remake quest'anno è il cult Witchboard, in Italia conosciuto con il titolo di Spiritika, di cui è appena stato rilasciato il trailer. A guidare il cast ci saranno Jamie Campbell Bower e l'attrice Madison Iseman, entrambi con esperienza in campo horror.

Il film segna anche il ritorno all'horror di Chuck Russell (Nightmare 3 - I guerrieri del sogno) dopo ben 23 anni: l'ultimo film a far parte del genere era stato, infatti, La mossa del Diavolo del 2000. Nel cast, oltre alle star di Stranger Things e I Cavalieri dello Zodiaco, ci saranno anche Aaron Dominguez (Only Murders in the Building), Antonia Desplat (Shantaram) e Charlie Tahan (Ozark).

Spiritika: di cosa parla il remake di Chuck Russell

Il film del 1986 seguiva la storia di due neo-fidanzatini, Jim e Linda, appena trasferiti nella loro nuova casa, che decidono di dare una festa insieme ai loro amici. Tra di loro c'è Brandon, l'ex fidanzato di Linda che li convince a utilizzare una tavola ouija per contattare uno spirito, David. Linda sviluppa una vera ossessione per la tavola e contatta ripetutamente David, scoprendo che si tratta di un ragazzo morto molti anni prima. La ragazza è però all'oscuro di un particolare: ogni volta che parla con David in realtà si collega con lo spirito maligno di un criminale che sta cercando di tornare nel mondo dei vivi per continuare a uccidere come faceva un tempo.

Jamie Campbell Bower star di Witchboard, il remake dell'horror Spiritika

Una coppia è al centro anche del remake di Chuck Russell, questa volta si tratta di Emily (Madison Iseman) e Christian (Aaron Dominguez) che decidono di acquistare una vecchia rimessa a New Orleans con l'obiettivo di aprire un bistrot insieme ai loro amici. Emily trova una tavola ouija e il fidanzato, preoccupato per il suo potere, chiede aiuto a un esperto di occultismo, Alexandre Baptiste (Jamie Campbell Bower). Quest'ultimo, però, nasconde un segreto che metterà tutti in pericolo.

I remake horror sono il "nuovo" fenomeno cinematografico

Spiritika è solo l'ultimo dei tanti film di genere che sono tornati in auge negli ultimi anni, seguendo un fenomeno che non accenna a diminuire: reboot, revival e remake sono, infatti, la "nuova" frontiera del cinema e mantengono alto il fascino degli horror. Dopo Halloween, Scream e Non aprite quella porta, anche la bambola assassina Chucky si è guadagnata un posto d'onore conquistando il pubblico con un'omonima serie tv iniziata nel 2021 e tra qualche tempo toccherà a un'altra pietra miliare del genere: L'Esorcista.

The Exorcist: Il credente, il primo poster del reboot prodotto da Blumhouse

Il regista David Gordon Green, considerato il nuovo maestro dell'horror, ha realizzato infatti L'Esorcista - Il credente, primo capitolo del sequel/reboot del classico di William Friedkin del 1973, che debutterà negli USA il 13 ottobre giusto in tempo per il periodo di Halloween. Le attrici Linda Blair ed Ellen Burstyn riprenderanno i rispettivi ruoli in continuità con il film originale. Il film si concentrerà su un padre disperato alla ricerca di un modo per salvare il figlio posseduto da un potente e malvagio spirito. Per riuscirci chiede aiuto a chi, prima di lui, ha già vissuto un'esperienza simile: Regan e Chris McNeil.