Jamie Campbell Bower star di Witchboard, il remake dell'horror Spiritika

Jamie Campbell Bower sarà il protagonista del remake di Witchboard, horror conosciuto in Italia con il titolo di Spiritika.

La star di Stranger Things, di cui sarà protagonista anche nella quinta stagione con la parte di Vecna, sarà diretta da Chuck Russell.

Greg McKay è autore della sceneggiatura di Witchboard, di cui sarà anche produttore in collaborazione con Kade Vu e Bernie Gewissler.

Le riprese del film inizieranno nel mese di maggio a Montreal e New Orleans.

Nel film si racconterà la storia di Emily, del suo fidanzato Christian e di un gruppi di loro amici che aprono un locale che offre prodotti naturali, allestito negli spazi di una vecchia rimessa per le carrozze nel quartiere francese di New Orleans. Una presenza oscura inizia però a tormentare Emily quando scopre un'antica tavoletta usata in passato per evocare degli spiriti. Christian chiede aiuto per Emily contattando l'esperto in occultismo Alexander Babtiste, ma l'uomo ha a sua volta dei segreti e sa cosa li lega tutti alla Witchboard. L'anima di Emily viene così messa a rischio da streghe, dal destino e da presenze oscure.

Jamie Campbell Bower: "Avrei dovuto essere Harry Potter ed Edward di Twilight"

Chuck Russell ha dichiarato: "C'è una tradizione nel settore cinematografico per quanto riguarda i grandiosi attori britannici che possiedono il carisma che associamo alla fama e al talento di poter essere un vero camaleonte, capaci di interpretare vari tipi di personaggi. Jamie Campbell Bower è quel tipo di attore e ora è il suo momento".

Il filmmaker in passato ha diretto film come Il re scorpione e i remake di Nightmare e The Blob.