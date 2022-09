Spirited: rivelata la data di uscita del nuovo film natalizio con Ryan Reynolds e Will Ferrell

Spirited, l'attesissima commedia musicale natalizia targata Apple Original con Ryan Reynolds e Will Ferrell, arriverà in esclusiva su Apple TV+: scopriamo insieme quando.

Apple Original Films ha appena annunciato la data di uscita di Spirited - Magia di Natale, una moderna interpretazione musicale della classica storia natalizia di Charles Dickens "A Christmas Carol": il film arriverà in esclusiva su Apple TV+ il 18 novembre 2022.

Spirited: una foto del film con Ryan Reynolds e Will Ferrell

La pellicola seguirà gli incontri tra una nuova versione di Ebenezer Scrooge, che avrà il volto di Ryan Reynolds, e i fantasmi del Natale; Will Ferrell sarà lo spirito del Natale Presente e Sunita Mani sarà il Fantasma del Natale Passato. Octavia Spencer, invece, ha un ruolo di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli e potrebbe essere il fantasma legato al futuro.

Il film arriverà sulla piattaforma streaming durante le feste di Natale e a proposito di questo nuovo progetto Reynolds, al termine delle riprese, aveva scritto: "Fine delle riprese per me! Tre anni fa ho detto sì a questo progetto in cui ballo e canto insieme a Will Ferrell. E questo è anche il secondo film in cui collaboro con Octavia Spencer! Mi merito proprio un periodo sabbatico. Sono stato vergognosamente fortunato a poter lavorare con un team del genere di creatori e artisti così estremamente dotati!".

Il cast di Spirited - Magia di Natale, pellicola scritta e diretta da Sean Anders e John Morris, include anche anche Octavia Spencer, Jen Tullock, Sunita Mani, Aimee Carrero, Joe Tippett, Patrick Page, Mary Ann Schaub, Marlow Barkley, Anastasia Mousis Sanidopoulos, Nico Tirozzi, Amanda Cleghorn, Anne Reardon, Maximilian Lee Piazza, Gavin Maddox Bergman, Omar Khan e Ivan 'Flipz' Velez.