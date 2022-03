Spirited - Magia di Natale: Ryan Reynolds e Will Ferrell nelle prime foto

Ryan Reynolds e Will Ferrell saranno i protagonisti di Spirited - Magia di Natale, film prodotto per Apple TV+ di cui sono state diffuse le prime foto.

Il film Spirited , dall'approccio in stile musical, seguirà infatti gli incontri tra una nuova versione di Ebenezer Scrooge che avrà il volto di Ryan Reynolds e i fantasmi del Natale. Will Ferrell sarà lo spirito del Natale Presente e Sunita Mani sarà il Fantasma del Natale Passato. Octavia Spencer, invece, ha un ruolo di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli e potrebbe forse essere il fantasma legato al futuro.

Scritto e diretto da Sean Anders e John Morris. Spirited arriverà sulla piattaforma di streaming durante le feste di Natale. La star canadese, al termine delle riprese, aveva scritto online: "Fine delle riprese per me! Tre anni fa ho detto sì a questo progetto in cui ballo e canto insieme a Will Ferrell. E questo è anche il secondo film in cui collaboro con Octavia Spencer! Mi merito proprio un periodo sabbatico. Sono stato vergognosamente fortunato a poter lavorare con un team del genere di creatori e artisti così estremamente dotati!".