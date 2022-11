Spirited - La magia del Natale, Ryan Reynolds e Will Ferrell nel divertente teaser

Ryan Reynolds e Will Ferrell sono i protagonisti di un divertente teaser del film Spirited - La magia del Natale in cui scherzano sui numeri musicali.

Spirited - La magia del Natale è il nuovo film con star Ryan Reynolds e Will Ferrell e il teaser è all'insegna della consueta ironia che contraddistingue la star canadese.

I due attori, per annunciare l'arrivo del trailer previsto per domani, hanno infatti commentato le voci che non abbiano interpretato le canzoni al centro dei numeri musicali, venendo però chiaramente doppiati, svelando poi la presenza di Milli Vanilli. La scelta non è casuale considerando che l'artista, negli anni '90, era stato coinvolto in uno scandalo legato proprio all'uso del playback.

Spirited - Magia di Natale arriverà nei cinema americani l'11 novembre 2022, circa un mese prima di Natale, per poi uscire su Apple TV+ a partire dalla settimana seguente, il 18 novembre.

Al centro della commedia troviamo la storia di A Christmas Carol di Charles Dickens, rimodellata in una chiave più moderna, seguendo uno tocco differente, pronto a ribaltare ogni certezza del caso. La trama si focalizza non intorno allo Scrooge di turno, bensì sul Fantasma del Regalo di Natale (Ghost of Christmas Present) interpretato da Will Ferrell. Nella trama vediamo lo spirito prendere parte al suo compito annuale di riformare un'anima oscura alla vigilia di Natale. Questa volta si tratta di un uomo di nome Clint Briggs, interpretato da Ryan Reynolds.

Deadpool 2: 10 cose che potreste non aver notato sul film

Il classico lavoro di routine, però, si trasforma in tutt'altro con Briggs che ribalta la situazione sul fantasma delle vacanze, costringendo lo spirito a dare uno sguardo al proprio passato, riesaminando la propria esistenza.

Nel cast ci sono anche Octavia Spencer, Sunita Mani, Patrick Page, Joe Tippett, Marlow Barkley e Jen Tullock, con un comparto musicale che include le nuove canzoni dei premi Oscar Benj Pasek e Justin Paul e i numeri di coreografati da Chloe Arnold. Alla regia di Spirited, invece, troviamo Sean Anders, che ha co-sceneggiato la pellicola insieme a John Morris.