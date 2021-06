Spirit - Il Ribelle, featurette in esclusiva del sequel del franchise di DreamWorks Animation

Spirit - Il Ribelle, il film di cui il film di cui vi presentiamo in esclusiva una featurette, arriverà nelle nostre sale il prossimo 17 giugno distribuito in Italia da Universal Pictures. La pellicola è il secondo capitolo del franchise di DreamWorks Animation.

Nella featurette che potete vedere qui sopra, in originale e sottotitolata in italiano, Mckenna Grace, che nel film presta la sua voce a Abigail Stone, ci presenta alcuni dei cavalli protagonisti del film tra cui Boomerang, il cavallo del suo personaggio.

Lucky Prescott vive in città con la zia Cora, che si prende cura di lei fin dalla scomparsa della madre, una stuntman professionista che adorava andare a cavallo ed era spinta da un carattere ribelle. Dalla donna, Lucky ha certamente ereditato l'indole esplosiva, mostrandosi recalcitrante nel rispettare le regole e fuggendo continuamente di casa quando qualcosa non le va particolarmente a genio. Così Cora, stanca di inseguirla, spedisce Lucky in un piccolo paesino, Miradero, dove vive suo padre Jim. L'aria di campagna placherà l'animo infiammabile di Lucky, che però non troverà modo di stringere nuove amicizie in quel posto isolato. Finché, un giorno, la ragazza non incontrerà Spirit, un cavallo selvaggio che sembra condividere con Lucky il carattere indomabile. Insieme, i due vivranno inaspettate avventure

Spirit - Il ribelle è il capitolo successivo dell'amato franchise di DreamWorks Animation che ha avuto inizio con il film nominato all'Oscar nel 2002 Spirit - cavallo selvaggio e include una serie TV vincitrice di un Emmy. Il film è diretto da Elaine Bogan (Trollhunters: I racconti di Arcadia, di Netflix e DreamWorks Animation Television) ed è prodotto da Karen Foster (coproduttrice di Dragon Trainer). Il co­-regista del film è Ennio Torresan (sceneggiatore di Baby Boss) mentre la colonna sonora del film è stata curata dalla compositrice Amie Doherty (Undone, Amazon).

Il film arriverà in Italia il prossimo 17 giugno, Spirit - Il ribelle è distribuito nel nostro paese da Universal Pictures.