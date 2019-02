Spirit Awards 2019: tutti i vincitori, da Barry Jenkins a Suspiria e Glenn Close!

Nel giorno della consegna degli Oscar, sono arrivati anche i risultati degli Independent Spirit Awards 2019: trionfo importante per Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins, Glenn Close e Suspiria!

Quando sono uscite le nomination, a guidare il gruppo dei più nominati erano We the animals di Jeremiah Zagar e il coming of age comedy Eighth Grade, ma i premi grossi sono stati accaparrati dal nuovo film di Barry Jenkins, dopo il successo di Moonlight. Se la strada potesse parlare porta a casa Miglior Film, Migliore Regia e Migliore Attrice Non Protagonista. Copia originale chiude a due statuette vinte, mentre Glenn Close con quest'ennesima vittoria è sempre più favorita agli Oscar 2019 di stasera.

Spazio a Suspiria, che si porta a casa il premio alla Miglior Fotografia e a Ethan Hawke come Miglior Attore in First reformed. A mani vuote l'acclamato Hereditary - Le radici del male e la sua star Toni Collette, la cui mancanza nella cinquina degli Oscar alle Migliori Attrici ha creato tantissime polemiche sui social americani.

Ecco tutti i vincitori:

Miglior film : Se la strada potesse parlare

Migliore opera prima : Sorry to Bother You

Migliore attrice protagonista : Glenn Close, The Wife

Migliore attore protagonista : Ethan Hawke, First Reformed

Miglior regista : Barry Jenkins, Se la strada potesse parlare

Miglior documentario : Won't You Be My Neighbor?

Miglior attore non protagonista : Richard E. Grant, Copia originale

Migliore sceneggiatura : Nicole Holofcener & Jeff Whitty, Copia originale

Miglior esordio alla sceneggiatura : Bo Burnham, Eighth Grade

Miglior montaggio : Joe Bini, A beautiful day - You Were Never Really Here

Bonnie Award : Debra Granik

Miglior film straniero : Roma (Messico)

Migliore attrice non protagonista : Regina King, Se la strada potesse parlare

Migliore fotografia : Sayombhu Mukdeeprom, Suspiria

Producers Award : Shrihari Sathe

Someone to watch award : Alex Moratto, regista di Sócrates

Robert Altman Award: Suspiria

