Spiral - L'Eredità di Saw: il regista del film svela il "braccio di ferro" con la censura

Spiral - L'Eredità di Saw arriverà il prossimo 16 giugno al cinema con classificazione Rated-R, ma il percorso per arrivare a ottenere questo rating è stato lungo e tortuoso, rivela il regista del film Darren Lynn Bousman, parlando proprio di un estenuante braccio di ferro a colpi di classificazioni censura.

Come ha raccontato Bousman ai microfoni di Fandom, infatti, ci sono voluti ben 12 tentativi per poter passare dall'avere un rating NC-17 (nessuno spettatore sotto i 17 anni è ammesso in sala per la visione del film) al più permissivo Rated-R (gli spettatori minori di 17 anni devono essere accompagnati da un adulto in sala).

"Riguardo alla violenza presente nel film, è stato davvero assurdo, perché volevamo che fosse più un thriller che uno spettacolo gore, ma vi dico che in America ho avuto più problemi con l'MPPA (Motion Picture Association of America, l'organo che assegna i rating ai film) che ai tempi di Saw II, III o IV" ha raccontato.

"Ci hanno dato NC-17 11 volte. Siamo dovuti tornare continuamente sul film per apportare tagli e modifiche in modo tale da renderlo classificabile come R-rating" ha continuato il regista "Che per me è stato incomprensibile, dato che tra tutti i film che ho girato, questo è probabilmente quello meno gratuito quando si tratta di violenza, ed è stato invece quello su cui l'MPAA ha deciso di 'accanirsi' di più questa volta".

Che ci sia meno violenza gratuita, come ha osservato Bousman, non è esclude il fatto che il film possa essere comunque decisamente esplicito, e mostrare più di quanto sia stato fatto da altre pellicole del genere. È anche da considerare, tuttavia, che i tempi cambiano, e rispetto a quando stati realizzati i primi capitoli del franchise, anche i parametri per giudicare cosa è appropriato o cosa meno per una determinata classificazione potrebbero aver subito delle variazioni.

shawnee smith in una scena di Saw

Ad ogni modo, come ricorda anche Screen Rant, tra tutti i film di Saw solo il primo diretto da James Wan ottenne il rating NC-17, ma di ognuno di essi è poi stato distribuito un unrated cut per la versione home video; quindi è più che probabile che venga fatto lo stesso anche con Spiral.

Questa la sinossi ufficiale di Spiral - L'Eredità di Saw, scritto da Josh Stolberg & Pete Goldfinger: "Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino".