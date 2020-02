Spiral: From The Book of Saw, il trailer leaked del reboot con Chris Rock e Samuel L. Jackson

Le prime immagini del reboot di Saw, Spiral: From the Book of Saw, tratte dal trailer leaked mostrano Chris Rock e Samuel L. Jackson alle prese con indizi e omicidi.

Spiral: From The Book of Saw è il reboot del franchise horror scritto e interpretato da Chris Rook e online è apparsa una versione leaked del trailer del film, in arrivo il 15 maggio nelle sale americane.

Il video condiviso su Reddit mostra due poliziotti in auto che parlano di famiglia prima di ricevere una chiamata che li porta sul luogo di un terribile crimine. Le vittime sono infatti i poliziotti e il colpevole lascia una serie di indizi e simboli.

Nel cast del progetto ci sono, oltre all'ideatore del film Chris Rock, anche Max Minghella e Samuel L. Jackson, che appaiono nel video.

Rock avrà la parte di un detective che indaga su una serie di terribili crimini e nel cast ci sarà anche Jackson con la parte di suo padre. Minghella sarà invece il partner del poliziotto e Marisol Nichols sarà un capitano del loro dipartimento.

Mark Burg e Oren Koules saranno coinvolti come produttori, mentre alla regia ci sarà Darren Lynn Bousman.

Tobin Bell ha interpretato il malefico Jigsaw in occasione degli otto film prodotti legati al franchise di Saw, in grado di incassare 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.