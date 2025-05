Spike Lee: "Che bello riunirsi con Denzel Washington dopo 18 anni, peccato che sia l'ultima volta"

Ovazione a Cannes per il nuovo film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, rilettura del classico di Akira Kurosawa Anatomia di un rapimento. Mentre si gode le lodi per il nuovo film, rosicando ancora per la Palma d'Oro mancata di Fa' la cosa giusta, Lee anticipa che quella con Denzel Washington sarà, probabilmente, l'ultima collaborazione tra i due.

"È stata una benedizione avere questo gruppo di lavoro impegnato a realizzare film che il pubblico ama, quindi è ancora una volta una benedizione. Credo che questo sia il numero perfetto: cinque", ha detto il regista. "Denzel ha parlato di ritirarsi, anche se ha appena stretto un altro contratto. I cinque film insieme, sapete, sono fantastici. Quello che ha fatto in Malcolm X è incredibile."

Denzel Washington sulla metro in Highest 2 Lowest

Una collaborazione decennale, un'amicizia fraterna

Quella in Highest 2 Lowest è la quinta collaborazione di Denzel Washington e Spike Lee, la prima dall'heist thriller del 2006 Inside Man.

Un primo piano di Denzel Washington

Il film è una reinterpretazione del classico di Akira Kurosawa del 1963 ambientata nelle strade della New York City contemporanea. Al centro della storia un potente produttore musicale che diventa il bersaglio di un piano di rapimento e riscatto e si ritroverà coinvolto in un dilemma morale di vita o di morte. Nel cast troviamo anche la star del rap A$AP Rocky, Jeffrey Wright e Ilfenesh Hadera.

"La sceneggiatura era in circolazione da molti anni, Denzel ha accettato il progetto e siamo tornati insieme", ha detto Lee a proposito dello sviluppo del film durante la conferenza stampa di Cannes 2025.

Ha aggiunto: "La cosa divertente è che io e Denzel non ci eravamo accorti che il nostro film precedente, Inside Man, fosse uscito 18 anni prima. Quindi ci sono 18 anni di differenza tra Inside Man e questo film, ma siamo rimasti sorpresi perché ci sembrava ieri. Non abbiamo perso un colpo".