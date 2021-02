Spike Lee: "Vorrei lavorare con Marvel. I fumetti DC? Banali"

Spike Lee si dichiara un fan Marvel e ammette che non gli dispiacerebbe dirigere un cinecomic, il regista ricorda inoltre la star dell'MCU Chadwick Boseman, che ha diretto in Da 5 Bloods.

Spike Lee non disdegnerebbe dirigere un cinecomic Marvel, mentre invece boccia i fumetti DC che ha sempre ritenuto banali. Il regista ammette in un intervista con EW per A Celebration of Black Film: "Non ho niente contro Marvel. Sono cresciuto leggendo i fumetti dell'Uomo Ragno. Invece ho sempre trovato i fumetti DC banali."

Un primo piano di Spike Lee

Spike Lee ammette, dunque, che non avrebbe niente in contrario a mettersi alla regia di un cinecomic Marvel e aggiunge: "Si fa per parlare. Mi è sempre piaciuta Marvel. Se capitasse la giusta occasione... Non sto facendo autopromozione, ma se mi capitasse un'offerta la prenderei in considerazione."

Spike Lee ha diretto una star del Marvel Cinematic Universe, l'interprete di Black Panther Chadwick Boseman, nel film Netflix Da 5 Bloods - Come fratelli. ecco il suo ricordo del compianto attore, scomparso di recente dopo una lunga malattia:

"Chadwick ha significato molto per tante persone. Sapevo che sarebbe stato grandioso in Da 5 Bloods perché Stormin' Norman è un personaggio eroico. Chadwick ha quel tipo di peso. Quando il nostro fratello ha fatto la sua transizione dal mondo fisico a quello spirituale, io e mia moglie abbiamo riguardato Da 5 Bloods. Era un film diverso."

