Spike Lee ricorda Isiah Whitlock Jr.: "Ho perso un fratello"

La star di The Wire era grande amico e fidato collaboratore del regista di Malcolm X e Inside Man, che l'ha ricordato con un toccante messaggio social.

A poche ore di distanza dalla notizia della sua morte, Hollywood ha iniziato a ricordare sui social Isiah Whitlock Jr., la star di The Wire scomparsa a 71 anni. Noto per i suoi ruoli anche in Veep, Your Honor e Residence, Whitlock Jr. ha recitato in parecchi film di Spike Lee.

Il regista americano è stato uno dei primi a pubblicare sul proprio account social un ricordo emozionante dell'attore, pubblicando una foto con Whitlock Jr., che partecipò a film come Da 5 Bloods e BlacKkKlansman.

Spike Lee ricorda Isiah Whitlock Jr.

"Oggi ho appreso della scomparsa del mio caro e amato fratello ISIAH WHITLOCK. DIO TI BENEDICA" ha scritto Spike Lee nel post dedicato all'amico e collaboratore, con il quale ha lavorato su diversi set dei suoi lungometraggi.

Il regista ha condiviso anche una scena de La 25ª ora, uno dei suoi grandi successi, in cui l'attore pronunciava la sua iconica battuta, 'SHIEEEEEETTT': "Le mie più profonde condoglianze vanno alla famiglia di Isiah Whitlock. Che possa riposare nel potere" ha aggiunto Lee.

I tributi di Hollywood a Isiah Whitlock Jr.

Il manager di Whitlock Jr., Brian Liebman, ha onorato la star: "Era un attore brillante, e una persona migliore. Che il suo ricordo sia per sempre una benedizione. I nostri cuori sono così spezzati, ci mancherà tantissimo".

Tony Hale ha dichiarato che Whitlock Jr. era 'un uomo meraviglioso', mentre Niecy Nash ha commentato il post di annuncio della sua scomparsa pubblicato da Deadline, ricordando quanto fosse incredibile. HBO non ha fatto mancare la propria vicinanza pubblicando una sua foto con la didascalia: "Riposa in pace, Isiah Whitlock Jr.".

Nel corso della sua carriera, Isiah Whitlock Jr. ha recitato anche in diverse serie tv come Law & Order - I due volti della giustizia, sia nella serie principale che nei successivi spin-off, e in film com Schegge di April di Peter Hedges e Tutti dicono I Love You di Woody Allen.