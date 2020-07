Spie Sotto Copertura, su Disney+ in streaming da oggi

Spie Sotto Copertura sbarca su Disney Plus in streaming a partire da oggi 24 luglio: disponibile il film d'animazione con le voci di Will Smith e Tom Holland!

Spie Sotto Copertura arriva su Disney Plus in streaming a partire da oggi: disponibile il nuovo film d'animazione che vede come doppiatori Will Smith e Tom Holland nei panni dei due protagonisti principali, rispettivamente Lance Sterling e Walter Beckett.

Lance Sterling è la super spia più brava del mondo, capace di fare di tutto, come lanciarsi dagli aerei, combattere i cattivi e recuperare droni in cima a dei grattacieli. Prima o poi, però, anche le spie più talentuose hanno bisogno di una mano, ed ecco che entra nella sua vita il giovane Walter Beckett, la mente dietro i fantastici gadget di Sperling. Walter è una grande mente, ma forse non un grande socializzatore, completamente l'opposto di Lance. Ma proprio uno dei marchingegni inventati dal giovane trasformerà Lance in un piccione, il miglior travestimento per una spia che non vuole essere notata! Ma Lance non è molto d'accordo...

Spie sotto copertura: una sequenza del film d'animazione

Alla base della pellicola c'è il cortometraggio Pigeon: Impossible di Lucas Martell, uscito nel 2009, in cui il protagonista agente della CIA alle prime armi cerca di lottare, senza successo, con un piccione. Oltre a Will Smith e Tom Holland, il film vede nel cast Ben Mendelsohn (Rogue One), Karen Gillan (Avengers: Infinity War), Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka. Il film è diretto da Nick Brun (Epic) e Troy Quane (Ferdinand) ed è prodotto da Blue Sky Studios e Chernin Entertainment.

