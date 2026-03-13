Spider-Noir, questo personaggio è già morto nella serie con Nicolas Cage

Tra pochi mesi arriverà su Prime Video Spider-Noir, che offrirà ai fan l'opportunità di vivere una storia di Spider-Man molto diversa dal solito.

Oltre all'approccio e allo stile cinematografico che emula i classici titoli noir, Spider-Noir rompe gli schemi ruotando attorno a una variante di Ben Reilly. Ma come molti protagonisti di Spider-Man prima di lui, l'interpretazione di Ben da parte di Nicolas Cage è quella di un'anima tormentata alle prese con una crisi esistenziale, mentre fa tutto il possibile per mantenere la città al sicuro.

Spider Noir svelerà sicuramente tutte le questioni che Ben sta affrontando, ma alcuni dettagli ufficiali danno credito a una teoria popolare tra i fan.

Li Jun Li è Cat Hardy nella serie Spider-Noir

La teoria dei fan è incentrata sul destino di Gwen Stacy

Una delle teorie più diffuse al momento su Spider-Noir è che Gwen Stacy sia morta prima degli eventi narrati nella serie, il che spiegherebbe perché Ben Reilly appaia così distrutto dal punto di vista mentale ed emotivo.

Il trailer della serie mostra alcune immagini di Cat Hardy che richiamano la morte di Gwen Stacy nei fumetti. Questo ha portato alcuni a credere che Gwen sia già morta e che Ben Reilly stia avendo degli incubi su ciò che è successo, immaginando che Cat subisca lo stesso destino.

Spider-Noir: Nicolas Cage lancia le sue ragnatele nella serie

La morte di Gwen Stacy è già stata confermata?

L'ultimo numero di Empire fa infatti luce su ciò che gli spettatori possono aspettarsi da Spider-Noir, menzionando in particolare una "tragica perdita" che tormenta Ben Reilly. "Questo è Spider-Man, ma non come lo conoscete: è uno Spidey stanco, vecchio e cinico (conosciuto semplicemente come "The Spider") che vive nella New York degli anni '30 come investigatore privato, uno che beve, fuma, impreca e prende a pugni", si legge nella rivista. "Inoltre: ha dei superpoteri. E, nel classico stile di Spidey, è in lutto per una tragica perdita".

Quando esce in Italia la serie con Nicolas Cage

La nuova serie, intitolata semplicemente Spider Noir, sarà disponibile in streaming in Italia su Prime Video a partire dal 27 maggio 2026, con tutti gli episodi pubblicati contemporaneamente e pronti all'inevitabile binge-watch.

La piattaforma offrirà lo show - prodotto da Sony Pictures Television - in due versioni: sia a colori sia in autentico bianco e nero, permettendo agli spettatori di scegliere il formato di visione preferito.