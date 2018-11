Spider-Man: Un nuovo universo, i character poster di tutti gli Spider-Man!

Un'invasione di Spider-Man di ogni forma, natura e dimensione popolerà il Natale cinematografico. Si avvicina la data di uscita di Spider-Man: Un nuovo universo, pellicola d'animazione dedicata alle avventure dell'Uomo Ragno, e oggi approdano in rete i character poster che ci svelano in dettaglio il look di tutte le incarnazioni di Spider-Man che popolano il film.

Come sappiamo, Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brookyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera. Infatti a fianco di Miles Morales troveremo una pioggia di incarnazioni di Spider-Man mostrati nei character poster di seguito. oltre ai due protagonisti, Miles Morales e Peter Parker, i character poster ritraggono Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Pork e Peni Parker.

Da quando annunciato finora, in Spider-Man: Un nuovo universo non ci sarà un solo Uomo Ragno, ma a indossare la tuta di Spider-Man saranno in tanti. Spazio, dunque a Spider-Ham, alias Peter Porker, ma anche a Peni Parker, adolescente di origine asiatica con una tuta di Spider-Man meccanica, e a Spider-Gwen, versione supereroina di Gwen Stacey, in più possiamo dare un primo sguardo allo Spider-Man che proviene dal Noir universe, dove tutto è in bianco e nero, interpretato da Nicolas Cage.

La sceneggiatura di Spider-Man: Un nuovo universo è firmata da Phil Lord e Chris Miller. Nella versione originale il film è doppiato da Mahershala Ali, Brian Tyree Henry e Liev Schreiber, che dà voce a uno dei villain.

L'uscita italiana di Spider-Man: Un nuovo universo è fissata per il 25 dicembre.

