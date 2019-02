Spider-Man: Un Nuovo Universo, ecco il cameo nascosto di Stan Lee!

A fine mese, Spider-Man: Un nuovo universo si giocherà la possibilità di ricevere un atteso Oscar come Migliore film d'animazione. Gli animatori della pellicola hanno svelato un cameo super nascosto di Stan Lee: voi ci avevate fatto caso?

Nick Kondo, uno degli autori del film, ha condiviso sul suo Twitter una clip in slow motion che ci mostra Stan Lee presente in uno dei treni che passano mentre Miles (Shameik Moore) si arrampica qua e là:

Have fun framing through the #SpiderVerse Blu-ray starting March 19th! pic.twitter.com/7JZXLbFr8y — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) February 11, 2019

In effetti senza lo slow-motion è praticamente impossibile notare il cameo e a quanto pare ce ne sono altri nascosti in mezzo alle persone rappresentate in scene di massa del film. I produttori Phil Lord e Chris Miller hanno dichiarato:

"Credo che i cameo siano molto più intensi da quando [Stan Lee] è venuto a mancare, ma è comunque un momento che crea gioia, in cui si dice 'ah!' e poi si ride contenti. Sono contenti di essere riusciti a integrarlo nel film, per onorarlo e provare a fargli giustizia. La gente è sempre felice di vederlo, è come vedere un vecchio amico."

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, il film è prodotto, in collaborazione con Marvel, da Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller e Christina Steinberg e la sceneggiatura è di Phil Lord. La trama di Spider-Man: Un Nuovo Universo racconta le vicende del teenager di Brookyn Miles Morales e delle infinite possibilità dello Ragnoverso, dove più di una persona può indossare la maschera. Una visione fresca di un nuovo Universo Spider-Man con uno stile visivo innovativo e unico nel suo genere.