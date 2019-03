Spider-Man: Un Nuovo Universo, Andrew Garfield parla di una possibile apparizione nel sequel

Spider-Man: Un Nuovo Universo ritornerà nelle sale con un sequel e Andrew Garfield ha parlato della possibilità di una sua apparizione, situazione che gli permetterebbe di interpretare ancora una volta il ruolo di Peter Parker.

L'attore ha commentato il successo del lungometraggio: "L'ho amato. Ho pensato che dovrebbe essere così Spider-Man: follemente inventivo, fedele non solo alle varie versioni del personaggio ma anche ai fumetti. Era adatto a tutti ed è divertente, irriverente, creativo. Penso che forse lo si possa fare solo grazie all'animazione. Potrebbero prendere più rischi. Sono stato un po' invidioso".

Il co-regista di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Rodney Rothman, aveva rivelato che aveva ideato una sequenza in cui dovevano apparire le tre versioni cinematografiche di Spider-Man: Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. La scena non è però stata inserita nella versione finale della sceneggiatura. Andrew Garfield ha quindi dichiarato: "Sarò per sempre un fan di Spider-Man. Non mi renderò mai conto del fatto che ho realmente avuto l'occasione di interpretare quel ruolo per due film. Non mi hanno parlato di quella possibilità, ma sono... vedremo cosa accadrà. In realtà sono davvero felice semplicemente nel poter essere di nuovo un fan".