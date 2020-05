Spider-Man: Un nuovo universo 2, il robot giapponese gigante nel sequel?

Durante un watch party di Comicbook.com, uno dei produttori di Spider-Man: Un nuovo universo potrebbe aver lanciato un indizio sulla possibile presenza di Leopardon, il robot giapponese, nel sequel dell'acclamatissimo film d'animazione che ha letteralmente fatto esplodere lo Spiderverse in mille direzioni. Le possibilità creative del seguito sono pressoché illimitate, ma la presenza dello Spider-Man nipponico non è ancora stata confermata.

A lanciare il sasso è stato Chris Miller, che oltre ad aver partecipato al progetto come produttore è anche un grande fan del film. Durante una sessione di commento live, è stata sollevata la quesione dello Spider-Man giapponese, e in particolare della sua apparizione con Leopardon. In uno show televisivo degli anni '70, Parker deve infatti affrontare i suoi nemici con un "piccolo" aiuto. Ecco che entra in scena Leopardon, un gigantesco robot comandato da Spider-Man.

Leopardon appearance in Miles’ sketches... a hint of things to come?#SpiderVerse #QuarantineWatchParty — Christopher Miller (@chrizmillr) May 7, 2020

Nel sequel del capitolo cinematografico con Miles Morales, un bel robottone enorme ci starebbe proprio bene, e con le possibilità dell'animazione farebbe certamente una figura egregia, ma al momento non si hanno notizie specifiche sul ritorno dello Spider-Man giapponese.

Il produttore di Spider-Man: Un Nuovo Universo suggerisce che nel secondo film dedicato a Morales potrebbe esserci spazio per un robot gigante, ma la sua potrebbe essere soltanto l'esternazione di un fan: "L'apparizione di Leopardon negli schizzi di Miles... un'allusione a qualcosa che verrà?" Ce lo auguriamo caldamente.