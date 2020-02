Spider-Man, Tom Holland: "Sony aveva ottime idee per la sua transizione dal MCU"

Tom Holland afferma che Sony aveva una meravigliosa idea per la transizione di Spider-Man dal MCU. Il riferimento dell'attore è al periodo in cui c'era stato il divorzio momentaneo tra i due studios, quest'estate. Una scissione che aveva creato non pochi problemi sia a Holland ma anche ai fan perché c'era il rischio concreto che non sarebbe più apparso in nessun film legato al Marvel Cinematic Universe. Proprio per cercare di rendere meno doloroso questo strappo, la Sony aveva cercato quindi di correre ai ripari.

"Il futuro di Spider-Man era ancora molto luminoso con Sony"; così afferma Tom Holland nella video intervista apparsa su MTV in occasione dell'uscita Onward. "Avevamo un'idea davvero meravigliosa su come si sarebbe passati ad un Spider-Man senza MCU. Tom Rothman e Amy Pascal erano davvero fiduciosi che gli avrebbero reso giustizia e girato un film del calibro richiesto da Spider-Man. Detto questo, sono davvero felice di essere tornato al MCU e di riunire la squadra perché mi sento come se fossi al mio posto adesso".

Tom Holland è stato determinante nel riavvicinamento delle major: è stato lui a chiamare personalmente Bob Iger, dopo aver saputo della notizia che il suo personaggio avrebbe lasciato l'MCU, per esprimere tutta la sua tristezza e perorare un ripensamento. Cosa che poi, grazie alle sue parole, ha convinto Sony e Disney a rimettersi sul tavolo e ridiscutere la questione, sino a trovare la soluzione. "Sono davvero grato che Bob Iger e Tom Rothman mi abbiano permesso di prendere parte al processo per riportarlo a casa. È stata un'esperienza davvero interessante e ho tutte le buone ragioni per vantarmi: ho salvato Spider-Man". Il terzo film MCU con Spider-Man di Tom Holland è stato programmato per il 16 luglio 2021.