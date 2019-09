Spider-Man: per Tom Holland il suo Peter Parker più interessante di quello di Tobey Maguire

In un video per GQ, Tom Holland ha spiegato come mai, a suo parere, il suo Spider-Man sia più interessante di quello di Tobey Maguire.

Chi sia lo Spider-Man più interessante tra il suo e quello di Tobey Maguire, per Tom Holland è una risposta quasi scontata. Non crediate però che la spiegazione sia semplicemente "perchè sono io" o qualcosa del genere.

In un video per GQ, il giovane attore britannico ha risposto a una serie di domande dei fan, tra cui lo scomodo quesito. Nonostante lo Spider-Man di Tom Holland sia unanimemente apprezzato, nonostante il franchise abbia avuto, con lui, una decisa impennata al botteghino, è ancora largo il fronte degli ammiratori dell'Uomo Ragno che ritiene Holland troppo giovane per il ruolo. E che di conseguenza continua a preferirgli Tobey Maguire ed Andrew Garfield. Il giovane Tom, dal canto suo, non ha mai negato di essere un fan della prima ora di Spider-Man e di avere amato qualunque "forma" del suo supereroe del cuore, ma quando gli viene posta la domanda sul perchè il suo Peter Parker sia più folle di quello di Maguire, lui non ha dubbi: perchè questo lo rende più interessante.

Chiariamo: Tom Holland ha sempre pensato che lo Spider-Man del collega fosse fantastico, l'ha dichiarato in più occasioni, anche perchè è cresciuto con la trilogia di Sam Raimi. Il fatto, però, che il suo Peter Parker sia ancora un eroe un po' goffo e ingenuo: "mi rende più interessante, immagino. Mi dà più spazio per crescere. Se quando inizi sei già perfetto, non puoi più migliorare. Ma in realtà non lo so".

La dichiarazione di Tom Holland non deve sorprendere: anche molto recentemente, come aveva già fatto in passato, l'attore ha ammesso di desiderare una sorta di "parabola di crescita" per il suo Spider-Man, perchè si augura di continuare a interpretarlo ancora per molti, molti anni.

E nell'immediato, nonostante la rottura con Marvel, sappiamo che, dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, Sony e Tom Holland dovrebbero realizzare insieme ancora Spider-Man 3, un quarto film, forse un crossover con Venom e poi ancora chissà.